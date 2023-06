Alessandro Siani al teatro Massimo con “Extra Libertà”

Dopo il grande successo teatrale riscosso da "Libertà", che si è concluso con uno speciale tv per Prime Video, e dall’ultimo spettacolo “Extra Libertà”, che ha conquistato i principali teatri italiani nella scorsa stagione con sold out in ogni replica, Alessandro Siani non si ferma: l’artista napoletano, infatti, sarà in scena con una nuova edizione del suo show intraprendendo un tour che toccherà diverse città italiane. A grande richiesta, dunque, Siani torna sul palco con “Extra Libertà 2024”, una versione aggiornata dell’ultimo live show allestito dal regista e attore comico. Prevista ancne una tappa a Pescara: il 23 marzo 2024 al teatro Massimo. Biglietti disponibili su Ticketone.it e Ciaotickets, sia online che nei punti vendita autorizzati. Organizzano Best Eventi e Anni 60 Produzioni.

Napoletano classe ’75, Siani da quasi vent'anni si divide tra teatro, cinema e televisione. Il suo debutto avviene al ‘Tunnel cabaret’, storico locale napoletano dove Alessandro ottiene i primi grandi riscontri di pubblico grazie alla sua particolare e apprezzata verve artistica. Un immediato successo che gli permette di vincere alcuni premi dell’universo cabaret. Negli stessi anni si fa conoscere in tv partecipando a numerose trasmissioni comiche del circuito campano, prima di approdare sugli schermi italiani nel 2002 con la conduzione su Rai2 di 'Bulldozer' al fianco di Dario Vergassola e Federica Panicucci. Nel 2003, dopo le prime esibizioni nei teatri napoletani, calca i palchi nel resto d’Italia grazie al suo spettacolo dal titolo «Fiesta» che si conclude nello storico locale milanese Zelig. Nel 2004 ritorna a Napoli, all’Arena Flegrea con lo spettacolo «Tienimi presente», un trionfo di presenze con oltre 12.000 spettatori.

Nel 2006 approda sul grande schermo con «Ti lascio perché ti amo troppo», un film di Francesco Ranieri Martinotti, in cui Siani è autore e interprete. Il successo è tale che Alessandro riceve prestigiosi riconoscimenti: il Premio Giffoni come migliore attore rivelazione dell’anno al Giffoni Film Festival e i premi dell’Ischia Film Festival e del Festival di Salerno. In tv, nel 2006, partecipa a 'Quelli che il calcio' con Simona Ventura e conduce in prima serata 'Libero' per Rai2. Nel 2007, dopo l’uscita del secondo dvd con lo spettacolo ‘Tienimi presente’, ritorna a Napoli, allo stadio San Paolo, con il suo nuovo lavoro teatrale, «Per Tutti», con il quale ottiene uno strepitoso riscontro di pubblico con 25.000 presenze in un’unica data.

Con questo spettacolo Alessandro riceve il Premio Charlot come Miglior evento live. Nello stesso anno conduce Tribbù con Serena Dandini, un programma di dieci puntate su Rai Due. Anche nel 2008 Alessandro Siani si divide tra cinema e teatro. È di nuovo protagonista al cinema, nella doppia veste di autore e attore protagonista, con La seconda volta non si scorda mai diretto sempre da Martinotti al fianco di Elisabetta Canalis, interpretazione che gli fa ottenere, ancora una volta, il Premio Giffoni.

Per il teatro firma «Per tutti Revolution», un nuovo spettacolo che debutta al teatro Augusteo di Napoli con 24.000 spettatori in 16 giorni. Un trionfo di pubblico che si conferma nell’arco di tutto il 2009 con un tour nazionale per le principali città italiane, Firenze, Roma, Genova, Milano, Bari, Bologna, Torino, Varese, Catanzaro, Cosenza, Piacenza. Sempre nel 2009 lo vediamo in tv come ospite fisso di Pippo Baudo nelle prime puntate di Domenica In. Nel 2010 esce il suo primo libro, «Un napoletano come me», edito da Rizzoli.

Ma è al cinema che Alessandro ottiene la definitiva consacrazione con il ruolo di protagonista accanto a Claudio Bisio in «Benvenuti al Sud» di Luca Miniero. Un percorso tracciato che continua nel 2012 grazie al sequel della pellicola, «Benvenuti al Nord». Recita al fianco di Fabio De Luigi nel film «La peggiore settimana della mia vita» di Alessandro Genovesi. Nel 2011 la casa editrice Mondadori pubblica il nuovo libro di Alessandro Siani, dal titolo «Non si direbbe che sei napoletano», che diventa in breve un best seller.