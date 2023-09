Intitolata a Claudio Palma la delegazione pescarese dell’associazione italiana di cultura classica

È stata intitolata a Claudio Palma la delegazione di Pescara dell’associazione italiana di cultura classica. Un importante riconoscimento alla memoria dell'ex preside del liceo classico Gabriele d'Annunzio, morto nel 2021 all'età di 84 anni. Carmine Catenacci è stato eletto presidente dell’associazione, la cui assemblea dei soci si è svolta martedì 26 settembre nella sala conferenze del Mediamuseum.

L’incontro è stato introdotto da una prolusione del professor Mario De Nonno, presidente nazionale della Consulta Universitaria di Studi Latini che ha presentato il volume Latino, scuola e società a cura di Francesco Berardi, Maria Luisa Delvigo e Mario De Nonno. Quest'ultimo si è soffermato sulla valenza della lingua latina come risorsa fondamentale per la comprensione consapevole della tradizione culturale e sulla necessità di adattarne l’insegnamento alla complessità del tempo presente, che a ben vedere può trovare nella ricchezza logica ed espressiva del latino uno strumento efficace di interpretazione e di interazione con la realtà nel suo cambiamento.

Quindi l’assemblea ha eletto gli organi della delegazione per il triennio 2023-2026. Come detto, è stato eletto presidente il professor Catenacci, ordinario di lingua e letteratura greca e prorettore vicario dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara. Dirige la rivista «Quaderni Urbinati di Cultura Classica». Vice presidente e tesoriere è stato eletto Francesco Berardi, professore associato in Lingua e Letteratura Latina all’università di Chieti-Pescara. confermato nel ruolo di segretario Marco Presutti, docente di lettere.

Su proposta del direttivo uscente l’assemblea ha deliberato l’intitolazione della delegazione di Pescara a Claudio Palma, in quanto fondatore dell’associazione italiana di cultura classica a Pescara e suo presidente. Tra i futuri impegni della delegazione c’è la partecipazione all’iniziativa “Abruzzo antico e moderno”, in collaborazione con la delegazione Aicc “Antico e Moderno”, che si terrà il prossimo 26 ottobre.