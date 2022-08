La biblioteca comunale di Spoltore sarà intitolata a Piero Angela

Dopo che il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha annunciato che il capoluogo adriatico intitolerà una strada o una piazza a Piero Angela, si muove anche Spoltore, con l'intenzione di dedicare la biblioteca comunale, in via Dietro Le Mura, al celebre giornalista e divulgatore scientifico. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Trulli nella serata di ieri (17 agosto 2022) direttamente dal palco dello Spoltore Ensemble, al momento delle celebrazioni per il quarantennale della manifestazione.

Accanto a lei c'erano il primo direttore artistico della storica rassegna, William Zola, e lo scenografo Albano Paolinelli. La sindaca ha ricordato Angela come un uomo che ha dedicato tutta la propria vita, in settant'anni di televisione, alla diffusione della cultura scientifica: "L'intitolazione della biblioteca a Piero Angela", ha spiegato Trulli, "sarà legata all'avvio di un percorso per la diffusione delle scienze".