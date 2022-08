Pescara intitolerà una strada o una piazza a Piero Angela: l'annuncio del sindaco

"Piero Angela non è più con noi, ma resterà sempre con noi, è stato il più grande divulgatore di cultura e di scienza di popolo. Merita l'intitolazione di una via o di una piazza in ogni città d'Italia. Pescara lo farà". Con queste parole il sindaco Carlo Masci annuncia sul suo profilo facebook la volontà di intotolare al noto giornalista e divulgatore scientifico scomparso oggi, una strada o una piazza di Pescara.

Nato a Torino nel 1928, Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. Il grande pubblico lo ha conosciuto e imparato ad amare grazie ai suoi programmi di divulgazione scientifica con Quark e Superquark certamente tra i più popolari. Nel 2004 è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.