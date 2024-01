Una grande promessa del volley mondiale sbarca a Pescara: è Tshilanda Diouf

Una delle più lucenti promesse del volley mondiale sbarca a Pescara. Il super colpo è della Siderco, squadra di A2, che porta in Italia la francese Tshilanda Diouf, schiacciatrice classe 2005 - dunque giovanissima - che era di stanza negli States. Già membro di Provence Volley Club Team (2022, 2019-20, 2020-21)), France Avenir 2024 Club Team (2021-22), cioè l'equivalente del Club Italia transalpino, National Team (3 anni) e membro della rappresentativa francese per gli U16, U17/18 and U19/U20 European Championships, era negli States alla McNeese University in Louisiana dove per due anni consecutivi è stata eletta "Freshman of the Year!", ovvero matricola dell'anno nel Sothland Conference. Il 10 gennaio scorso è stata nominata nel LSWA All-Louisiana Team. L'arrivo a Pescara della fortissima giocatrice è stato riportato dal sito specializzato volleball.it. La società preferisce non commentare. Originaria di Marignane, in Francia, ha giocato 24 partite e ha iniziato da titolare in 19, registrando 114 kills. Diouf era terza nella squadra nella statistica e si è classificato quarta nella SLC con 73 muri. Ha registrato kills a doppia cifra in tre partite e almeno cinque stoppate in cinque partite, registrando 12kills da record in carriera più volte in questa stagione. Diouf dovrebbe prendere il posto dell'altra schiacciatrice Lucrezia Formenti, che di comune accordo col club è ufficialemente andata via.