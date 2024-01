Il pescarese Federico Pasquali è il giocatore numero 1 del mondo del Pickleball [FOTO]

Una stella pescarese brilla luminosissima nel Paese delle....stelle e delle strisce! Da qualche mese ormai, Federico Pasquali è il giocatore numero 1 del mondo del Pickleball nella categoria over 50: numero 1 in singolare, e tra i primissimi del ranking continentale anche in doppio. Ma la notizia non è questi pur eccezionali numeri di classifica.

A questi risultati di grande prestigio, infatti, ora se ne aggiunge un altro che in qualche modo riscrive la storia del Pickleball italiano. Dopo aver giocato e vinto alcuni tornei negli Stati Uniti, segnatamente a Chicago, Pasquali è stato inserito nel circuito professionistico americano! Ed è qualcosa di incredibile per un atleta del Vecchio Contentinente in una disciplina così particolare ma che negli ultimi anni sta avendo una crescita esponenziale.

È infatti la prima volta che un giocatore di Pickleball italiano riesce in un'impresa di questo tipo, ovvero vincere un oro in terra americana ed essere inserito tra i Pro nel circuito a stelle e strisce, impresa resa ancor più importante anche perché il Pickleball è una disciplina nata proprio negli Usa e molti dei principali top player sono dell'altro continente. Pasquali si palesò in questo sport di racchetta, che richiama le tecniche e le regole del tennis, del badminton e del tennistavolo, issandosi al primo posto in Europa e al terzo nel mondo. La storia di Pasquali parte nel 2019 quando un gruppo di amici lo invitarono a provare questa disciplina sportiva che da anni spopola negli Stati Uniti. All'epoca Federico si dilettava con il tennis ed era un terza categoria e da allora ha compiuto passi da vero gigante nella disciplina che lo sta consacrando come uno dei grandissimi di epoca contemporanea. Nel 2019 è stato il primo italiano uomo a vincere una medaglia, il bronzo in un torneo internazionale in Scozia 2019. Praticava il pickleball da appena un paio di mesi, ma la strada era già tracciata perchè il talento era già chiaro a tutti.

In questi giorni Pasquali ha anche vinto il doppio Open a Padova insieme al suo partner Filippo Di Gregorio ed è pronto nuovamente con la valigia_ giocherà infatti due tornei in Florida e cercherà di acquisire altri punti per consolidare il suo ranking mondiale.

Federico Pasquali, 50 anni, nella vita di tutti i giorni è un farmacista che cerca di conciliare il suo lavoro ufficiale con quella che sta diventando una vera professione sportiva. E, a quanto pare, ci sta riuscendo benissimo....