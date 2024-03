Panini Tour 2024 a Pescara per due giorni: tra gli ospiti il "Sindaco" Marco Sansovini e Ledian Memushaj

La carovana di divertimento, scambio, giochi e opportunità del Panini Tour 2024 sta per arrivare a Pescara dopo aver attraversato altre città italiane (Lecce, Catania, Napoli e Roma). Il grande Village Itinerante del Panini Tour che sta pacificamente invandendo le piazze più belle d'Italia sarà in città nel primo weekend di marzo a Piazza della Rinascita.

Tanti giochi per gli appassionati (Figuquiz, Figudribbling), un'area dedicata al mondo dei Topi e dei Paperi (dove potrai sfidarti nel Topoquiz) e il ROAD STORE, l'originale edicola viaggiante che porterà anche in riva all'Adriatico tantissime pubblicazioni esclusive e in anteprima targate Panini.

Panini Village sarà in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto), nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo dalle ore 10:00 alle 19:00. “Nel nostro Panini Studios On The Road – si legge in una nota – ci verranno a trovare: Mauro Esposito (sabato ore 10:30), Marco Sansovini (sabato ore 15:30), Ledian Memushaj (sabato ore 17:00), Emanuele Pesoli (domenica ore 15:00) e Osvaldo Jaconi (domenica ore 16:00)