Farmacia Sebastiani Spoltore, il sogno continua

Non si ferma la rincorsa della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. Nella 14esima giornata del campionato di Serie D le ragazze di coach Andrea Di Nardo hanno superato a domicilio con un netto e perentorio 3-0 (25-18; 25-8; 23-24) Pallavolo Chieti, mostrando una pallavolo solida, efficace e molto bella da vedere. Secondo posto in classifica a -4 dalla capolista Vasto e play off promozione sempre più vicini.

La formazione spoltorese, al cospetto di una squadra che l’aveva fatta soffrire e non poco nel match di andata, ha preso il pallino del gioco sin dalle prime battute e lo ha tenuto fino alla conclusione della gara, senza mai lasciare spazio alla reazione alle ospiti, ad eccezione dell'ultimo set, evidenziando una qualità tecnica di grande spessore e comunque complessivamente superiore a quella dei rivali. Una prestazione superlativa dell'intero roster. Da sottolineare le prove di Sara Damiani, Alessia Cinosi e Raffaella Damiani. Un match filato liscio anche grazie all'ottima direzione di gara dell'arbitro Giuseppe Agati, precisa e come sempre senza sbavature. Le vittorie fanno sempre molto piacere e aiutano ad aumentare la consapevolezza nei propri mezzi, ma quello che più rallegra e rincuora sono i progressi compiuti nel corso della stagione, evidenti, rilevanti e con margini di miglioramento che sembrano ancora notevoli: il percorso di crescita intrapreso procede a gonfie vele! Bravissimi ragazze!

Farmacia Sebastiani Spoltore - Pallavolo Chieti Arabona 3-0 (25-17; 25-8; 26-24)

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinos A, Cinosi G., Cirone, Damiani R., Damiani S., Del Piano, Gasbarri, Iezzi, Odorisio, Paris, Pestilli, Raciti C., Raciti M. Allenatore. Andrea Di Nardo

Pallavolo Chieti Arabona: Capetola, Cola, Croce, D'Amico, D'Isanto, Di Bello, Di Fabio, Fioriti, Germani, Innero, Marino. Allenatore: Andre Mancini

Arbitro: Giuseppe Agati

Vince anche la Seconda Divisione

Benissimo anche la formazione di Seconda Divisione che, sempre nella giornata di ieri, al 'PalaNora' di Santa Teresa ha superato, sempre con un netto 3-0, l'Antoniana Pescara nella nona giornata di campionato. Le ragazze allenate da Giada Di Muzio si attestano in quinta posizione a quota sedici punti, con la vetta che dista solo quattro lunghezze.

Farmacia Sebastiani: Buzzelli, Cinosi G., Colucci, Cortuso, De Ritis, Di Felice, Di Luzio, Giardinelli, Negro, Raciti C., Roganti, Sammassimo, Scipione, Tulliani. Allenatore: Giada Di Muzio

Antoniana Pescara: Bocchetti, Coppola, D'Agostino, D'Arcangelo, De Vito, Dragonetti, Galassi, Marino, Mille, Ronca, Stuppner, Talamonti, Vanni. Allenatore: Paola Renzi

Arbitro: Giuseppe Agati