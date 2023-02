Farmacia Sebastiani, colpaccio a Penne

Pioggia di emozioni e continui capovolgimenti di fronte nella sfida tra Volley Penne e la Farmacia Sebastiani Spoltore, terminata con un rocambolesco 2-3. Un match che dopo i primi due set sembrava destinato a un rapido e amaro epilogo per le 'Lupe' apparse distratte e poco affamate. Dal terzo set in avanti, però, è arrivata la reazione delle ragazze di coach Di Nardo, che hanno cambiato marcia e atteggiamento in campo. Di Nardo toglie Damiani Sara per inserire Del Piano. La partita a quel punto ha di fatto cambiato volto, con le spoltoresi che prima vincono un interminabile terzo set per 32-30 e poi si aggiudicano il quarto 25-14, portando il match al tie-break. Nell'ultimo atto della gara le giallonere spoltoresi hanno saputo superare un piccolo momento di difficoltà, fino a chiudere tie-break e match sul 14-16. Benissimo Alessia Cinosi, positiva anche la prova di Del Piano, ma nel complesso una prestazione perfetta, dal 2-0 in poi. Con questa vittoria Spoltore sale a quota 21 punti, a -4 dalla vetta, ma con una partita ancora in meno rispetto alla capolista Vasto.

Volley Penne - Farmacia Sebastiani 2-3 (25-21; 25-16; 30-32; 16-25; 14-16)

Volley Penne: Bellisario, Buccella (L1), Del Lama, Della Rosa, Di Carlo, Di Giuseppe, Di Muzio, Faccia (L2), Giammarino, Parlione, Perilli. Allenatore: Daniele Litterio

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinosi A., Cinosi G., Damiani R., Damiani S., Del Piano, Gasbarri (L1), Del Piano, Odorisio, Panza (L2), Pestilli, Raciti C., Raciti M., Tulliani. Allenatore: Andrea Di Nardo

Arbitro: Alessandro Molina