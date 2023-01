Farmacia Sebastiani Spoltore ritrova la vittoria

La Farmacia Sebastiani Spoltore torna al successo superando al tie break Volley Junior al Palazzetto dello Sport di via Papa Giovanni di Ortona. Una vittoria fondamentale ottenuta in una partita dai due volti, con le ragazze di Andrea Di Nardo che giocano una gara altalenante, ma che dal quarto e decisivo set prendono consapevolezza dei propri mezzi e iniziano a 'martellare' le avversarie. Equilibrati i primi due parziali: il primo se lo aggiudica Ortona (25-21), il secondo Spoltore (25-20). Nel terzo le padroni di casa infliggono un pesante 25-18 alle 'Lupe' che però si riscattano nel successivo con un altrettanto pesante 25-15. Il tie break si apre con Ortona in avanti 3-0. Dopo il cambio palla Spoltore sale di intensità e mette cuore e coraggio aggiudicandosi così il punto decisivo. Molto bene tutto il roster giallonero: da Alessia Cinosi che in settimana aveva accusato problemi fisici e si era allenata poco, alla palleggiatrice Ilaria Paris. Grazie a questo successo Spoltore sale a quota 16 punti, a -2 proprio dalla capolista Ortona. Domenica prossima nella palestra di via Nora a Santa Teresa sfida alla Gada Pescara Project (ore 19).

Soddisfatto a fine gara coach Di Nardo: "E' stata una partita altalenante da ambedue le parti. Siamo stati poco concentrati nel primo e terzo set. Nel secondo tra alti e bassi siamo riusciti ad aggiudicarcelo. Poi dal quarto parziale abbiamo cambiato atteggiamento riducendo in modo considerevole il numero di errori e cominciando a usare la testa. Abbiamo finalmente messo un po' in difficoltà la loro ricezione, complice anche un loro calo di attenzione".

Volley Junior Ortona - Farmacia Sebastiani 2-3: il tabellino

(25/21; 20/25; 25/18; 15/25; 9/15)

Volley Junior: Aster; Bernava, Camisa, D'Alleva, D'Angelo, De Luca, Di Micoli, Di Nenno, Paolini, Pellegrini, Salvatore, Santurbano, Titone, Verì.Allenatore: Stefano Schiavone.

Farmacia Sebastiani: Berardi, Cinosi A., Cinosi G., Cirone, Damiani R., Del Piano, Gasbarri, Iezzi, Odorisio, Panza, Paris, Pestilli, Raciti C., Raciti M. Allenatore: Andrea Di Nardo.

Arbitro: Dario Sabatini.