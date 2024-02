Intervento riuscito per Zdenek Zeman, ma la sua stagione agonistica finirà qui

È terminata a metà mattinata l’operazione alla quale si è sottoposto mister Zdenek Zeman nella clinica Pierangeli. Intervento perfettamente riuscito, ma molto complesso, condotto dal dottor Guarracini, dal dottor Salute e dalla dottoressa D’Orazio per i rispettivi ambiti di competenza. La convalescenza si prospetta relativamente lunga, comunque incompatibile con il ritorno immediato in panchina del boemo. La stagione 2023-24 per lui finisce praticamente qui. Lo staff medico lo ha fatto capire a fine intervento.

Ora si attendono nelle prossime ore notizie ufficiali sui tempi di recupero del tecnico, 77 anni il prossimo maggio, e la società biancazzurra, presente in clinica (intervento concluso alle ore 10.15) dovrà ora decidere se continuare con Bucaro in panca o se prendere un nuovo tecnico. In questo secondo caso, Delio Rossi favorito su Silvio Baldini