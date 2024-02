Vis Pesaro-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Il Pescara, senza Zeman in panchina dato che domani si opera, si accosta alla partita dopo 2 ko di fila (Gubbio e Spal) in casa della Vis Pesaro, squadra specialista in pareggi: ben 14 quelli dei rossiniani in campionato, a rendere la formazione di casa quella che tra le 60 di tutta la C ne ha collezionati di più. La squadra di Banchieri è in un buono stato di forma ed è assai regolare nel rendimento, vince poco ma perde anche poco; il Delfino invece è sempre altalenante. Nelle prime 7 gare del girone di ritorno, 4 sconfitte intervallate da 3 vittorie nel cuore della striscia. Il fischio di inizio del match è alle ore 20:45. Queste le liste ufficiali diramate per il calcio di inizio:

VIS PESARO (4-3-2-1): F. Neri; Mattioli, Tonucci, Zagnoni, G.M. Neri; Iervolino, Mamona, Rossetti; Di Paola, Pucciarelli. Karlsson. A disp. Polverino, Mariani, Ceccacci, Rossoni, Peixoto, Pecile, Da Pozzo, Gulli, Loru, Kemayou, Valdifiori, Molina, Nicastro, Nina, Obi. All. Banchieri

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Pellacani, Mesik, Moruzzi; De Marco, Squizzato, Meazzi; Masala, Cuppone, Cangiano. A disp. Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Staver, Pierno, Milani, Dagasso, Tunjov, Capone, Franchini, Sasanelli. All Bucaro

Direzione affidata a Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, al secondo anno di C e alla rima volta col Delfino. Gli assistenti saranno Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio, il Quarto ufficiale Andrea Giordani della sezione di Aprilia

Nelle gare del primo pomeriggio che interessavano il Delfino, è termina 2-2 la sfida tra Ancona e Carrarese. Dopo un inizio di primo tempo scoppiettante, con ben tre reti nei primi diciotto minuti, i padroni di casa agguantano il pareggio al 90+4′ con il quarto gol stagionale di Saco e trovano il terzo risultato utile consecutivo, che li allontana dalla zona playout. Gli ospiti, invece, devono arrendersi dopo quattro successi di fila ed escono dalle Marche con un solo punto a rallentare la corsa al terzo posto. Nell'altra partita monitorata, la Torres è riuscita ad imporsi contro il Perugia grazie al rigore trasformato da Diakitè.

La cronaca live - PRIMO TEMPO Dopo il minuto di raccoglimento per le vittime sul lavoro nell'ultimo tragico episodio di cronaca sul lavoro in Toscana, prima palla del match per il Delfino, stasera in tenuta completamente nera. Cangiano prima e Cuppone poi ci provano in avvio, nulla di fatto però. Risponde mamona con un tentativo da posizione defilata che costringe Plizzari al corner (poi senza esiti). Al minuto 8 ci prova Masala, il tiro è troppo strozzato. Sul ribaltamento di fronte Plizzari deve uscire fuori dalla sua area per evitare che Mamona si involi verso la porta. Dalla aprte opposta azione fotocopia con F.Neri ad uscire per evitare guai su Cuppone. Primo ammonito di serata Tonucci, che era diffidato, per brutto fallo di Cangiano (14'). Al 17' imbucata per Mamona che però incespica sul pallone proprio davanti a Plizzari e grazia così l'estremo pescarese.