Le date della serie C 2023/2024, ecco quando tornerà in campo il Pescara

Il Lecco completa il quadro delle squadre promosse assieme a Catanzaro, FeralpiSalò e Reggiana, il Foggia invece resta in C e giocherà certamente nel girone C, quello meridionale, in cui potrebbe essere inserito anche il Pescara, oltre alla neopromossa Pineto (i laziali del Monterosi, che giocheranno a Teramo, potrebbero invece traslocare nel girone B). I riflettori ora sono puntati alla prossima stagione. Quella del 2023-24 inizierà con la prima giornata domenica 27 agosto e si concluderà il 28 aprile del prossimo anno. Nel mezzo, tre soste, oltre a quella tra Natale e Capodanno. La Lega ha reso note anche le date di inizio dei play-off, play-out, oltre che della Coppa Italia Serie C. Nella stagione 2023-24 di Serie C si giocherà anche il 23 dicembre, ultimo turno dell’anno solare, prima della sosta natalizia. Dopo una settimana dal termine del campionato (il 5 maggio), si giocheranno invece i play-off, in particolare il primo turno che riguarda le squadre classificate tra il quinto e il decimo posto a fine regular season. Le sfide dei play-out saranno giocate sabato 11 e 18 maggio.

Domenica 20 agosto prossimo (tra sessanta giorni esatti) partirà anche la Coppa Italia di Serie C, che in questa ultima edizione è stata vinta dal Vicenza in finale contro la Juventus Next Gen.

Questo il calendario della Serie C 2023/2024: prima giornata domenica 27 agosto; sosta domenica 31 dicembre; tre turni infrasettimanali (da determinare); anticipo festività natalizie sabato 23 dicembre; ultima giornata domenica 28 aprile 2024. Play-off: inizio domenica 5 maggio 2024; play-out: andata sabato 11 maggio, ritorno sabato 18 maggio. Coppa Italia Serie C: primo turno eliminatorio domenica 20 agosto.