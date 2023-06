Pescara verso la conferma nel girone C: derby con il Pineto

Dopo la finale di ritorno dei play-off, Lecco – Foggia, in programma domani sera, arriverà il momento clou dell’estate, il più atteso – e spesso delicato – del calcio italiano: la scadenza delle iscrizioni al prossimo campionato. Il giorno stabilito è il 23 giugno, venerdì prossimo, poi ci saranno tre giorni (fino al 26) per i verdetti e gli eventuali ricorsi. A fine mese, la composizione dei tre gironi di Lega Pro.Ci sono club che rischiano di saltare (Messina) e liberare caselle per eventuali ripescaggi. Un punto interrogativo enorme, come ogni estate. Il Pescara, ovviamente, è in bilico tra girone B (in cui ha militato nel torneo 2021/2022) e girone C (quello in cui ha giocato nell’ultima stagione). Quest’anno c’è anche il Pineto a rimpolpare la schiera abruzzese. La Lega Pro, quindi, dovrà valutare la posizione dei teramani e eventualmente legarla a quella del Delfino, visto che il club neopromosso dovrà giocare le prime giornate del campionato proprio all’Adriatico. Difficile quindi immaginare una separazione delle due cugine nella prossima stagione: bisognerà considerare l’alternanza sullo stesso campo, almeno per un paio di mesi, quindi sarà quasi sicuramente l’anno del derby Pescara – Pineto. I biancazzurri di Sebastiani dovrebbero far parte del girone C assieme ai teramani: in caso di promozione in B del Foggia, domani sera, sarebbe praticamente fatta. Se invece dovesse salire il Lecco, con il Foggia di nuovo nel girone C, resterebbe l’incognita Pineto. In questo secondo caso, però, per non separare le due abruzzesi, la Lega Pro potrebbe mandare nel girone B i laziali del Monterosi, che non avranno più il derby contro la Viterbese, lasciando così sia il Pineto che il Foggia nel girone C. Occhio anche alla questione ordine pubblico e gestione dell’afflusso di tifosi nella nostra regione: il Monterosi, infatti, sarà la “terza” squadra di serie C abruzzese della prossima stagione. Il club della Tuscia ha preso in gestione per le prossime due annate calcistiche lo stadio “Bonolis” di Teramo, che saranno la casa della formazione laziale nelle partite interne.

Il Pescara è proiettato a giocare nel girone C, gruppo in cui troverà una schiera di concorrenti agguerritissime per la lotta promozione. Grandi piazze del sud che sicuramente partiranno con l’obiettivo di vincere il campionato e le solite clamorose rivelazione, come accaduto nell’ultimo torneo con Picerno e Cerignola. Nel girone meridionale ci saranno Avellino e Crotone, reduci dalle delusioni dell’annata appena terminata, ma anche l’arrembante Catania foraggiato dall’italoaustraliano Pelligra, in arrivo dalla D, e il Benevento, retrocesso dalla B dopo un ciclo d’oro con due apparizioni recenti in serie A. Se dovesse restare anche il Foggia, sarebbe un girone di ferro. Al momento si può ipotizzare che sono 19 le formazioni ai nastri di partenza (sempre al netto di possibili mancate iscrizioni) della stagione per il raggruppamento meridionale. Il girone C potrebbe essere questo: Benevento (dalla B), Catania (dalla D), Brindisi (dalla D), Sorrento (dalla D), Avellino, Pescara, Crotone, Cerignola, Messina?, Taranto, Virtus Francavilla, Turris, Giugliano, Juve Stabia, Picerno, Latina, Pineto, Potenza, Monopoli, Foggia o Monterosi.