Calciomercato Pescara; Rafia in partenza, Delli Carri ha individuato il suo successore

Il mercato del Pescara in stand by fino al 26 giugno, giorno in cui sarà chiaro il quadro delle formazioni iscritte regolarmente alla prossima serie C.Fino a quel momento, si lavorerà solo per mettere nero su bianco con Zeman (mercoledì prossimo il rientro del boemo in città) e fissare le date del precampionato, sede del ritiro, partenza e prime amichevoli.

Nel frattempo, la società non starà certo a guardare. Proseguirà il lavoro a fari spenti per chiudere quanto prima cessioni e prime operazioni in entrata. Delli Carri è impegnato a piazzare anche il primo vero colpo: trovare l’erede di Rafia a centrocampo. Nel mirino c’è Georgi Tunjov, centrocampista estone, classe 2001, talento della Spal, esploso due anni fa nella Carrarese, scoperto dall’ex Pescara Minguzzi: con Oddo in B a Ferrara ha giocato da mezzala offensiva.

Il centrocampista estone potrebbe essere l'erede del partente Rafia. Anche Lecce e Catanzaro bussano al Pescara per il talento francotunisino, dopo i primi approcci con Genoa, Venezia, Frosinone e Sassuolo. Il Delfino ha fissato il prezzo della mezzala cresciuta nel Lione: 2 milioni e mezzo. Di questi, la metà spetterebbe alla Juventus, come da accordi presi a gennaio al momento della cessione ai biancazzurri, ma dalla sua vendita il Delfino ricaverà comunque una cifra importante da reinvestire sul mercato nelle prossime settimane. Decisiva l’intuizione di gennaio del ds Delli Carri di strapparlo ai bianconeri praticamente a zero.

La stessa con cui l’estate scorsa è arrivato dal Milan il portiere Plizzari, che dopo una discreta stagione (condizionata in parte da qualche infortunio di troppo) in C con il Pescara adesso spera di ritrovare un posto in B. Per lui potrebbero aprirsi delle porte, come quella della Ternana, club in cui ha già militato in passato tra i cadetti. Anche dalla sua vendita il Delfino uscirà con il segno più in bilancio. La sua cessione non sarebbe un problema nemmeno a livello tecnico, visto che Zeman chiederà quasi sicuramente un numero uno con caratteristiche diverse da quelle dell’ex rossonero. Sembra scontato il rinnovo del 2003 D’Aniello, che è in scadenza ma rinnoverà e si giocherà il posto in ritiro.

E’ arrivato per una cifra irrisoria anche Ivan Mesik, altra potenziale plusvalenza in casa biancazzurra nelle prossime settimane. Ma sullo slovacco c’è una sorta di veto del boemo: lo vorrebbe titolare nella sua formazione. Se cessione dovrà essere, per Mesik, Delli Carri farà di tutto per chiudere alla cifra più alta possibile (il 50% spetterebbe al Nordsjaelland), strappando il prestito per una stagione del difensore al Pescara. Palermo in B e Empoli in A (nell'ambito dell'affare-Merola), due possibili destinazioni.