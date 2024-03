Recanatese- Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

A distanza di soli 3 giorni dal pomeriggio da incubo di Sassari, il Pescara targato Giovanni Bucaro - con il caso Sasanelli ancora caldo - alle ore 20:45 sfida la Recanatese allo stadio Nicola Tubaldi. Il turno infrasettimanale sulla carta sembrerebbe favorevole ai biancazzurri, perchè la Carrarese affronterà lo schiacciasassi Cesena (in casa), il Perugia sarà di scena a Chiavari contro la Virtus Entella mentre il Gubbio ha la partita interna contro l'Arezzo. Vincere significherebbe proiettarsi al meglio alla prossima sfida, che è quella in casa contro la Carrarese.



La Recanatese, in caduta libera da mesi, ha una difesa che è quella più perforata del raggruppamento con 50 gol al passivo e la terza di tutta la serie C (peggio hanno fatto solo Brindisi e Monterosi, rispettivamente 55 e 51 reti incassate).

Diramate le distinte ufficiali per la partita che sarà diretta da Marco Peletti della sezione di Crema con assistenti Davide Rignanese della sezione di Rimini e Marco Munitello della sezione di Gradisca d’Isonzo. (quarto uomo Emanuele Velocci della sezione di Frosinone), eccole:

RECANATESE (3-4-2-1) Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Raparo, Morrone, Longobardi; Sbaffo, Lipari; Melchiorri. A disp.: Mascolo, Tiberi, Veltri, Prisco, Pelamatti, Ferretti, Guidobaldi, Mazia, Fiorini, Rizzo, Ahmetaj. All. Filippi

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Pellacani, Mesik, Milani; Aloi, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. A disp.: Gasparini, Zandri, Brosco, Di Pasquale, Staver, Moruzzi, Floriani Mussolini, Dagasso, De Marco, Franchini, Meazzi, Cangiano, Masala, Capone. All. Bucaro

La cronaca - Recanatese-Pescara 3-2 - PRIMO TEMPO - Prima palla del match per il Delfino, stasera in completo nero da trasferta. Inizia meglio il Pescara contro una squadra che in tutto il 2024 ha totalizzato solo 4 punti, 1 con il vecchio allenatore Pagliari e 3 con il nuovo Filippi (una vittoria in 3 gare). Pescara in vantaggio al 4' grazie al solito Merola che si mette in proprio e buca la rete marchigiana, cancellando lo spavento di un minuto prima quando l'ex Melchiorri ha trovato solo l'esterno della rete da occasione più che propizia. E' 0-1 dopo 4 giri di orologio. Al 12' Merola versione assistman dipinge per Cuppone, il cui colpo di testa trova l'estremo di casa reattivo nella respinta. Subito dopo ammonito Pierno (non era diffidato). Al 17' gioco fermo per un po' per un colpo al volto subito da Merola, che poi dopo le cure dei sanitari si rialza e può continuare a giocare. Al 24' arriva il pari leopardiano. Proprio Melchiorri su assist di Longobardi (altro ex) trova il suo primo gol da ex. E' 1-1. Tunjov da fuori al 33' ci prova senza esiti. E' la seconda volta nella partita. 35' brividi per la Recanatese, che poi si salva su cross insidioso di Merola.Al 44' sventola di Aloi che non inquadra lo specchio della porta di casa. Si va al riposo sul risutato di 1-1 dopo 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO - Un cambio nella Recanatese dopo l'intervallo: in Prisco, out . Bucaro manda invece in campo Meazzi per Tunjov. Ma pronti via Lipari ribalta il punteggio, con un super gol. Recanatese avanti 2-1. Al 51' il solito Merola ci prova, Meli e la traversa dicono di no. 54', destro a mezza altezza di Accornero, Meli mette in corner (senza esiti poi). Al 59' decretato un rigore per il Pescara per presunto fallo di mano di Peretti. Dal dischetto Merola non sbaglia e fa 2-2 al 61', dopo le reiterate proteste recanatesi. Ferretti per Lipari è la mossa poi di Filippi al 63'. Dentro in un colpo solo Floriani, Dagasso e Cangiano nel Pescara ma al 66' Cuppone a porta spalancata si divora il 2-3.Che peccato! Gol mangiato, gol subito. Ferrante non perdona Plizzari riprendendo di testa un suo precedente tentativo aereo che l'estremo ospite aveva magicamente respinto. E' 3-2! Pescara ora in forcing alla ricerca almeno del pari. Al minuto 82' Capone per Aloi è la mossa della disperazione di Bucaro: Pescara a trazione offensiva. 90' punizione insidiossima della Recanatese, fuori di un soffio. Sono 5 i minuti di recupero assegnati. 92' Dagasso da fuori, Meli blocca. 94' anche Plizzari a saltare su un corner offensivo. Che è senza esiti. Finisce il match. Vince la Recanatese 3-2