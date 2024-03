Torres-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Sfida d'alta classifica a Sassari con calcio di inizio alle ore 14 tra la vice capolista Torres ed il Pescara, sesto in graduatoria a 15 lunghezze dai padroni di casa. Il regalo dei cugini del Pineto, che nell'anticipo di ieri sera hanno fermato sullo 0-0 la Carrarese terza che sarà di scena all'Adriatico domenica 10, forniscono ai biancazzurri in caso di vittoria la possibilità di accorciare sul terzo gradino del Girone B. Per la partita di oggi mister Giovanni Bucaro ha recuperato tre elementi importanti, vale a dire Merola, Floriani Mussolini e Pellacani ma dovrà rinunciare allo squalificato Tunjov, al lungodegente Vergani (che potrebbe essere convocato proprio contro la Carrarese dopo 2 mesi di assenza) e al baby Sasanelli, che ieri aveva la febbre assai alta. Diramate le liste ufficiali, ecco le scelte dei due tecnici per il match che sarà diretto da Sacchi di Macerata:

TORRES (4-3-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Cester, Giorico, Zambataro; Mastinu; Scotto, Ruocco. A disp. Garau, Liviero, R. Pinna, Siniega, Verduci, Fabriani, A. Masala, Lora, Nunziatini, Fischnaller, Petriccione, Diakite, Goglino, Rosi. All. Greco

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani; Franchini, Dagasso, Aloi; Merola, Cuppone, Cangiano. A disp. Gasparini, Profeta, Pellacani, Mesik, Moruzzi, Pierno, Staver, Squizzato, De Marco, Meazzi, Accornero, Capone, M. Masala. All. Bucaro

La cronaca - PRIMO TEMPO - Si parte ovviamente dallo 0-0. Calcio d'inizio per il Delfino, oggi in completo giallo da trasferta. C'è vento a condizionare il match. Prolungata fase di studio in avvio tra due squadre attente a non sbilanciarsi ma che hanno messo sin da subito grinta ed attenzione. Nei primi 15 minuti si registra tanta battaglia in mezzo al campo ma nessuna vera occasione da rete. Tanto nervosismo in campo dopo uno scontro Franchini-Cester, si accende una sorta di capannello subito sedato, senza nemmeno usare il cartellino giallo, dall'arbitro Sacchi al 16'. Lo stesso arbitro al 18' non rileva gli estremi per la concessione di un rigore al Pescara dopo contatto sospetto in area sarda tra Cuppone e Zambataro. Arbitra molto all'inglese, come si suol dire, l'arbitro Gabriele Sacchi che lascia correre su parecchi contrasti. Al 21' Plizzari un po' goffo mette in corner un tiro in realtà non irresistibile di Scotto da posizione defilata. Dagli sviluppi del successivo corner, Idda da fuori impegna l'estremo ospite. Al 30' in ripartenza Cuppone calcia malissimo da posizione interessante. 32' Gol Pescara!!! Il decimo gol di Merola, su assist di Cuppone, valeo lo 0-1.