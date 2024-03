Caso Sasanelli, la posizione ufficiale del Pescara Calcio

Sta facendo inevitabilmente assai rumore la vicenda Luca Sasanelli, attaccante del Pescara, attinto da misura cautelare in un periodo che per i biancazzurri è stato contrassegnato dallo stop forzato a Mister Zeman causa motivi di salute e ad una durissima contestazione nei confronti della società, in particolare del presidente Daniele Sebastiani.

Dopo parecchie ore di silenzio, il club pescarese ha emesso una nota ufficiale sulla vicenda del giovane attaccante che è arrivato a fine mercato di gennaio proveniente dalla serie D. Ecco quanto divulgato ufficialmente dalla società:

"La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali."

Il giocatore aveva già saltato la trasferta di Sassari ed ora chiaramente non è tra i convocati per l'infrasettimanale di Recanati