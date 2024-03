Addio a Donato Di Vincenzo, storico tifoso del Pescara

Si è spento a 62 anni Donato Di Vincenzo, grandissimo tifoso del Pescara e figura storica del gruppo di ultras biancazzurri Bad Boys. Conociutissimo in città, lascia la sorella Rachele, il cognato Michele, i nipoti Chiara, Francesco, Margot, Iris, Dafne, i parenti e tanti amici di fede calistica, a partire da quelli del gruppo Grapes che hanno dedicato a lui uno striscione con la scritta "Donato Carro Armato". Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte del mondo calcistico, rimbalzati in queste ore sia sulla pagina Facebook "Foto Museo ultras pescarese" sia sui profili privati di tantissimi tifosi, anche di altre squadre, e conoscenti. Il rito funebre si terrà in data 6 marzo 2024 (mercoledì) alle ore 10 presso la sala delle cerimonie della casa funeraria "Il Giardino della Luce" a Marina di Città Sant'Angelo dove è allestita anche la camera ardente. La salma sarà tumulata nel cimitero di Pesacar