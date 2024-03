Marzo di fuoco per il Pescara: date e orari delle partite in programma

Sarà un marzo davvero di fuoco per un Pescara in crisi che è da poco passato da Zdenek Zeman al vice Giovanni Bucaro, promosso con pieni poteri dopo lo stop forzato del tecnico boemo per motivi di salute. Il terzo mese dell'anno solare prevede 6 partite, delle quali 3 in 8 giorni all'inizio e un totale di 4 trasferte. Il mese si è aperto in modo amarissimo con il ko pesante di Sassari in casa della Torres vice capolista ed avrà come momento chiave la prima gara interna, quella con la Carrarese che servirà per coltivare le residue speranze di terzo posto. L'altra gara in casa, in un Adriatico presumibilmente ancora semivuoto in un clima da contestazione, sarà la sfida con il Pontedera che anticiperà l'ultima gara del mese, quella in casa della schiacciasassi Cesena che ha già un piede in B. Di seguito date e orari delle partite del Delfino nel mese di marzo 2024:

10° – TORRES – PESCARA Sabato 2 Marzo Ore 14,00 (4-1)

11° – RECANATESE – PESCARA Martedì 5 Marzo Ore 20,45

12° – PESCARA – CARRARESE Domenica 10 Marzo Ore 18,30

13° – RIMINI – PESCARA Venerdì 15 Marzo Ore 20,45

14° – PESCARA – PONTEDERA Sabato 23 Marzo Ore 17,30

15° – CESENA – PESCARA Sabato 30 Marzo Ore 16,15

(N:B: Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive).