Promozione, prime due conferme per il Penne

Il Penne inizia a muovere i primi passi per programmare la stagione 2023/2024 in Promozione. Dopo aver visto sfumare il ritorno in Eccellenza nel triangolare finale dei play-off, il presidente Andrea Marrone annuncia le prime conferme di calciatori biancorossi, dopo quella del mister Adamo Pavone.

Matteo Di Domizio e Filippo Di Pentima vestiranno ancora il biancorosso nella prossima stagione. Matteo Di Domizio, esterno d'attacco classe 1995, è reduce da un'annata spettacolare chiusa con ben 18 centri all'attivo tra campionato e playoff, malgrado un infortunio che gli ha fatto saltare l'ultima parte del torneo, playoff compresi. Cresciuto calcisticamente nella Renato Curi Angolana, ha poi vestito le maglie di Passo Cordone, Villa 2015, Virtus Ortona ed Hatria, e nell'ultima stagione ha battuto il suo record di marcature precedentemente fatto registrare ad Ortona (16 reti all'attivo nel torneo 2019/20). Conferma importante anche quella di Filippo Di Pentima, classe 1994. Esterno adattabile anche al ruolo di centrale, Di Pentima ha vestito in carriera le maglie di Pescara, Vicenza, L'Aquila tra i professionisti, Civitanovese, Chieti e Francavilla in D, oltre che quelle di Spoltore e Villa 2015 in Eccellenza. Arrivato a Penne a luglio scorso, si è reso protagonista di una stagione in crescendo risultando decisivo nello scacchiere tattico di mister Pavone.