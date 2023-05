Il Penne ko al debutto, per arrivare in Eccellenza ora serve un'impresa

Inizia nel peggiore dei modi il triangolare della finale play-off di Promozione per il Penne: vestini ko a Montorio al Vomano (0-2) e ritorno in Eccellenza che diventa difficilissimo: servirà un vero e proprio miracolo sportivo nella gara casalinga di domenica prossima, con i ragazzi di mister Pavone che dovranno battere con quattro reti di scarto la Virtus Cupello.

Regolamento: il Penne sale in Eccellenza se...

Il quadro ora è piuttosto chiaro: se con la sconfitta di misura sarebbe "bastata" una vittoria con due reti di scarto nell'ultimo match per questioni di differenza reti, ora il cammino è più tortuoso. Alla luce infatti del +1 dei montoriesi e del -2 del Penne un successo per 3-0 non basterebbe in quanto riequlibrerebbe la differenza reti, ma con il Montorio che sarebbe favorito in virtù del gol in più segnato (4 contro 3). Servirebbe pertanto un successo per 4-0 nell'ultima gara o con tre gol di scarto segnandone però almeno cinque...in caso di successo per 4-1 invece si andrebbe addirittura al "sorteggio" con il Montorio.

La Virtus Cupello arriverà invece a Penne forte di due risultati su tre a disposizione: in caso di vittoria o pareggio infatti i cupellesi sarebbero promossi in Eccellenza, in caso invece di vittoria pennese fino ai tre gol di scarto sarebbe promosso il Montorio. Da non tralasciare anche la possibilità di migliorare la posizione di classifica, perchè chiudere secondi il girone finale potrebbe dare spazio a maggiori possibilità di eventuale ripescaggio in Eccellenza: in questo caso servirebbe battere i vastesi con almeno due gol di scarto per assicurarsi il secondo posto.