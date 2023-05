Promozione, il Penne riparte da Pavone

A pochi giorni dalla bruciante sconfitta casalinga contro la Virtus Cupello per 3 a 6, che ha negato al Penne la gioia del ritorno in Eccellenza, la società del presidente Andrea Marrone è già entrata nel futuro: è ufficiale la conferma alla guida tecnica della prima squadra del mister Adamo Pavone. "Dopo il quarto posto centrato nel campionato appena concluso, e la successiva vittoria nei play-off del girone culminati con la disputa del triangolare finale per la promozione, società e tecnico sono già al lavoro per programmare nel migliore dei modi la prossima stagione con rinnovato entusiasmo ed ambizioni", recita il comunicato diramato dalla società biancorossa sui social.

Pavone, arrivato l'estate scorsa a Penne dopo aver vinto il campionato di Prima categoria alla guida dei cugini del Lauretum, ha sfiorato l'immediato ritorno in Eccellenza con i biancorossi, che un anno fa erano retrocessi ai play-out del massimo campionato regionale. L'obiettivo nel torneo 2023/2024 è quello di ritentare la scalata, partendo dal blocco di squadra che ha appena terminato un campionato di livello, arrivando ad un passo dalla promozione.