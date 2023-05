Il Penne avanza nei play-off: per l'Eccellenza sfiderà Montorio e Virtus Cupello

Bastava un pareggio per continuare a sognare, e il Penne non se l'è fatto ripetere due volte: 0 a 0 al Colangelo contro il Mutignano in un'atmosfera decisamente di altra categoria per avanzare nei play-off di Promozione e avvicinarsi alla meta del ritorno in Eccellenza. L'ultimo step è il triangolare finale con Montorio88 e Virtus Cupello. Gara thrilling al "Colangelo" al cospetto di un Mutignano tosto e ben messo in campo, le cui speranze si infrangono sul palo pieno centrato al secondo minuto di recupero dell'ultimo supplementare. Prima frazione con gli ospiti che approcciano meglio e sfiorano in due occasioni il vantaggio, biancorossi che salgono in cattedra nel finale con Sablone e Ndiaye cui Donateo nega la gioia del gol con un gran intervento. Nella ripresa ancora Ndiaye pericoloso in due occasioni, poi gli ospiti restano in dieci uomini ma continuano a giocarsela a viso aperto. Dopo alcune occasioni su ambo i lati, nel finale dei supplementari i biancorossi scampano la beffa sulla conclusione dalla distanza di Gentile, che fa tremare il legno della porta pennese a D'Intino battuto.

Dopo i primi minuti di studio sono gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco con i biancorossi, forti dei due risultati su tre a disposizione, forse un pò contratti che subiscono le iniziative dei teramani che al 21' aprono le danze con Di Tecco, che in area prova la conclusione da buona posizione trovando però il riflesso di D'Intino a sbarrargli la strada. L'inerzia del Mutignano sale ed al 37' l'occasione è sulla testa di Prados Cabrera, con l'attaccante ospite che di testa manda a lato non di molto.

Passato il periodo più duro il Penne prova ad alzare i ritmi nel finale: al 42' ci prova Sablone dal limite, Donateo in due tempi blocca ed evita il tap-in di Ndiaye appostato in area. L'occasione più limpida i biancorossi ce l'hanno tuttavia al 45' quando gli ospiti pasticciano in fase di impostazione, Sablone è caparbio nel pressing e libera proprio Ndiaye, la cui conclusione di prima intenzione destinata all'incrocio viene smorzata dall'estremo ospite, che con un grande intervento salva porta e risultato.

Al rientro dagli spogliatoi si assiste ad una girandola di emozioni, con il Penne vicino alla rete in due occasioni sempre con Ndiaye, sulla prima è provvidenziale l'intervento in scivolata di Ippoliti che chiude la strada all'attaccante biancorosso, sulla seconda è impreciso il bomber pennese quando riceve palla da un colpo di testa di D'Addazio ma sul secondo palo da buona posizione non riesce a centrare lo specchio della porta.

Con il passare dei minuti gli ospiti riguadagnano campo ed iniziano a proporsi con insistenza dalle parti di D'Intino: al 17' doppia occasione con Mariani che prima impegna l'estremo biancorosso alla deviazione in corner sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi sullo stesso angolo disegna una traiettoria beffarda indirizzata in porta che si spegne sulla parte alta della traversa.

Al 20' l'episodio che potrebbe cambiare l'inerzia del match con gli ospiti che restano in dieci per il doppio giallo rimediato da Addazii che, già ammonito, viene sanzionato per una simulazione in area di rigore.

Malgrado l'inferiorità tuttavia il Mutignano non cala i ritmi e gli ingressi di Valentini e dell'ex di turno Mattia Rachini regalano maggior vigore, con il Penne che da piazzato va però vicino alla rete con Di Simone che stacca di testa in area e per poco non bissa il gol partita in casa del Favale.

Il Penne ha il torto di arretrare il baricentro, la gara resta così in bilico con Ippoliti che sugli sviluppi di un calcio piazzato mette i brividi alla difesa pennese con palla che termina di poco a lato, seppur l'occasione più clamorosa sia proprio di marca biancorossa, con Cornazzani che spreca incredibilmente da due passi provando un colpo di tacco debole tutto solo dopo un cross di Di Martino dalla destra; malgrado tutto termina sul risultato di parità anche il secondo tempo con le due squadre costrette ai supplementari. E nel finale per poco non arriva la beffa: corre il secondo minuto di recupero quando Gentile dalla distanza calcia di prima intenzione, azzeccando una conclusione millimetrica che supera l'incolpevole D'Intino ma si stampa clamorosamente sul palo. Sarà l'ultima occasione di un match vibrante ed equilibratissimo.

Il triangolare

Al triangolare finale per la promozione in Eccellenza va il Penne: si potrebbe iniziare domenica prossima 14 maggio, il 21 il giorno dei verdetti (con turno infrasettimanale il 17), ma il condizionale è d'obbligo dal momento che il Montorio 88 dovrà disputare anche la finale di Coppa mercoledì contro il Francavilla, evento questo che potrebbe far slittare di una settimana la disputa della fase finale. La prima gara sarà stabilita per sorteggio, con la squadra che riposerà che affronterà alla seconda la perdente del primo match, o la squadra che ha disputato la prima gara in casa nel caso dovesse terminare in parità. Solo la vincente del minigirone potrà festeggiare l'approdo nel torneo di Eccellenza.

PENNE-MUTIGNANO 0-0 d.t.s.: il tabellino

PENNE: D'Intino, Di Martino (16'pts Grande), Di Pentima, Sablone, D'Addazio, Di Simone, Buffetti (16'sts Mbodj), Carminelli (20'st Marchionne), Ndiaye, Cacciatore, Cornazzani (43'st Surugiu). A disposizione: Falzano, Di Domizio, Di Martile, D'Amico, Barlaam. Allenatore: Pavone

MUTIGNANO: Donateo, Stella, De Fanis (1'pts Ruggieri), Colleluori (21'st Rachini), Ippoliti, Proterra (1'pts Gentile), Di Ridolfi, Mariani, Addazii, Di Tecco (21'st Valentini), Cabrera (11'pts Ndiaye). A disposizione: Condurache, Cimino, Rastelli, Nunziato. Allenatore: Piccioni

Arbitro. Sivilli di Chieti.

Ammoniti: Mariani, Addazii (Mutignano), Di Pentima, Buffetti (Penne).

Espulso: al 20'st Addazii (Mutignano) per somma di ammonizioni.