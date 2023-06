Promozione, Lauretum attivissimo: due colpi per mister Coppa

Il Lauretum 1952 attivissimo sul mercato. Il ds Alessandro Di Marcoberardino ha chiuso due operazioni in entrata per rinforzare la rosa che sarà allenata dal tecnico Marco Coppa nella prossima stagione. L'ultima è quella di Luca Marcotullio, portiere classe 2002 proveniente dall’Angolana, lo scorso anno in forza ai nerazzurri nel campionato di Eccellenza. Prende il posto del partente Bozzelli, che qualche giorno fa ha salutato la truppa biancazzurra. La società ha anche annunciato l'arrivo, a titolo definitivo,di Nikolas Di Donato, dall’Ortona. Alla corta di mister Coppa arriva un centrocampista di spessore, classe 1993, con il vizio del gol. Di Donato ha giocato con l’Acqua & Sapone Montesilvano e con l'Ortona nel campionato di Eccellenza.

Tantissime le conferme, dopo l'ultima positiva stagione, la prima in Promozione dopo la vittoria della Prima categoria. Resteranno a Loreto Aprutino Valerio Vianale, Alberto Erasmi, Kevin D’Alessandro, Alessio Ferrini e Francesco Di Clemente, pilastri della difesa, oltre a Diego Gigante, Giovanni Di Fazio, Stefano D’Anniballe, Kevin Di Quilio e Manuel Di Quilio, Giuliano Casalena e Angelo Rasetta. Erano stati già rinnovati gli accordi con altri quattro elementi importanti della rosa loretese: Nobilio, Acciavatti, Evangelista e Pepe.