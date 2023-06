Promozione, Marco Coppa è il nuovo allenatore del Lauretum

Il Lauretum ha un nuovo allenatore: la società vestina, dopo aver annunciato il nome del nuovo direttore generale, l'ex Passo Cordone Tonino Andreoli, ha affidato la panchina della prima squadra per la stagione sportiva 2023/24 a Marco Coppa, proveniente dall'Under 19 nazionale del Pineto. Una notizia che circolava da giorni nell'ambiente biancazzurro, e che oggi è diventata ufficiale con la comunicazione della società del presidente Delle Monache e la foto di rito allo stadio Acciavatti. Il tecnico pescarese torna in Promozione, categoria che aveva conquistato sul campo con il Pianella, e in cui aveva ottenuto un anno fa una brillante salvezza.

Il comunicato

“Per Coppa si tratta di un ritorno in Promozione dopo un anno alla guida della formazione Juniores nazionale del Pineto Calcio. Ad affiancare Coppa è confermato l’attuale staff che comprende il vice-allenatore Domenico Sambrotta, Andrea Castellani e il preparatore dei portieri a Luca Baciadonna. A Marco e tutto lo staff auguriamo i migliori successi sportivi con la nostra società”, recita il comunicato del Lauretum.