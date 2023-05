Promozione, Castellano saluta il Lauretum: scatta il toto allenatore

"Ringrazio la Asd Lauretum per i 4 mesi passati insieme. Purtroppo le strade si dividono, ma l'amore per questo paese e per i suoi tifosi rimarrà sempre. Auguro alla società le migliori fortune". Così Alfredo Castellano si è congedato, via social, dal Lauretum. Dopo aver raccolto l'eredità della squadra da Di Biccari, l'ex numero 10 biancazzurro ha condotto i loreresi in un girone di ritorno brillante in cui sono stati sfiorati i play-off, persi solo ad una giornata dalla fine della stagione regolare. Il tecnico adesso saluta, in attesa di una nuova sfida. Il Lauretum a breve annuncerà il nome rdel nuovo allenatore. I rumors parlano dell'arrivo all'Acciavatti del giovane Marco Coppa, artefice due anni fa della promozione del Pianella, l'anno scorso portato in salvo in Promozione. Nell'ultima stagione, Coppa ha guidato l'Under 17 del Pineto.

Il comunicato ufficiale

"Il Lauretum 1952 comunica che Alfredo Castellano non è più l’allenatore della Prima Squadra. Tutta la Società ringrazia mister Castellano per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori soddisfazioni professionali per il prosieguo della propria carriera.

Nei prossimi giorni verrà comunicato il nuovo staff tecnico della prossima stagione sportiva".