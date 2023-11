C'è subito il derby di Coppa: prezzo biglietti Pescara-Pineto e dove acquistarli

Dopo la terza sconfitta di fila in campionato, maturata di misura a Carrara, il Pescara di Zdenek Zeman è chiamato al pronto riscatto in Coppa Italia nel derby con il Pineto (nel primo turno il Delfino ha eliminato la Fermana, la squadra di amaolo l'Ancona nelle marche). E' il replay del match già andato in scena in campionato, che ha visto la vittoria per 1-0 del Pineto.

Da lunedì 6 novembre 2023, a partire dalle ore 16,00, saranno attivate le vendite per la partita, valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Lega Pro, in programma allo Stadio Adriatico di Pescara, in data giovedì 9 novembre 2023 con calcio d’inizio fissato alle ore 18,30.

Questi i punti vendita:

The Official Store Pescara Calcio situato in via Carducci 69, aperto dal martedì al sabato e dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di mattino e dalle ore 16,30 alle ore 20,00 nel pomeriggio.

situato in via Carducci 69, aperto dal martedì al sabato e dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di mattino e dalle ore 16,30 alle ore 20,00 nel pomeriggio. Botteghino Stadio aperto il solo giorno gara a partire dalle ore 16:00.

COSTO BIGLIETTO

CURVA NORD : Intero 5,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA: Intero 8,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE : Intero 15,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE : Intero 20,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro

TRIBUNA MAJELLA VIP : Intero 30,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro

TRIBUNA MAJELLA POLTRONISSIMA : Intero 30,00 euro – ridotto abbonato 1,00 euro

CURVA SUD SETTORE OSPITI: Tariffa unica 5,00 euro con chiusura delle vendite fissata alle ore 19,00 di mercoledì 8 novembre 2023.

NB (ai prezzi sopra indicati occorre aggiungere le spese di commissioni )