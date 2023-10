Rinnovato il sistema di videosorveglianza dello stadio Adriatico-Cornacchia con telecamere di ultima generazione

Nuova vita per Il sistema di videosorveglianza dello stadio Adriatico, che è stato totalmente rinnovato e adeguato ai nuovi profili tecnologici e ai richiesti standard di sicurezza. I dettagli sono stati illustrati oggi - 11 ottobre - nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Giunta di Palazzo di città e alla quale sono intervenuti il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, il presidente della Pescara Calcio Daniele Sebastiani e, per l’azienda che ha ammodernato l’impianto, Davide di Giovacchino (Il Mastino).

Sono state installate in totale 21 telecamere di ultima generazione, di cui 6 all'esterno (via D'Avalos, via Pepe e Piazza Laudi) e 15 all'interno, nelle due Curve e nella Tribuna Adriatica. L'investimento è stato pari a 90mila euro.

Già dalla gara con il Gubbio il nuovo sistema, dotato anche di rilevazione facciale, è pienamente operativo, come richiesto da Questura e Prefettura e come annunciato nel comunicato stampa congiunto di club biancazzurro e Comune dopo gli oltre 100 seggiolini rotti in Curva Nord contro l'Arezzo. In totale le telecamere in dotazione sono 60, tra interno ed esterno, con le precedenti in funzione che sono state rinnovate