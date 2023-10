Manu ci crede: "Siamo ancora solo al 30%. E ora.."

Due gol, il primo bellissimo, e un assist in Coppa Italia riportano in auge il nome di Denis Manu in casa Pescara in chiave titolarità. Era un po' uscito dai radar dopo esser stato titolare in Coppa Italia "maggiore" contro la Reggiana e in campionato contro la Juventus Next Gen, adesso sembra poter tornare a dire la sua e complicare le scelte dimister Zeman per il centrocampo. Lo stesso tecnico boemo ha speso parole di elogio per il giocatore ex Brescia e Matera, ritenuto "giocatore che si impegna e lavora. E' un lavoratore, va su e giù e come centrocampista si butta sempre avanti e contro la Fermana ne ha approfittato facendo 2 gol".

Il centrocampista, dal canto suo, è ovviamente soddisfatto della sua prestazione ma guarda avanti e solo al bene comune. "Secondo me siamo ancora solo al 30%", le sue parole, "della nostra massima capacità. Sappiamo che possiamo dimostrare ancora di più, il mister ci chiede tanto e sappiamo che possiamo dare ancora tanto". Zeman però non si espone. "Percentuali non le conosco", le parole del boemo, "spero che miglioriamo e solo lavorando possiamo farlo"