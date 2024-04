Contestazione a oltranza dei tifosi al presidente Sebastiani: la Nord diserterà di nuovo gli spalti

Sostegno alla squadra, ma nessuno sconto al presidente Daniele Sebastiani: per la quarta partita interna di fila la tifoseria organizzata della Curva Nord diserterà gli spalti. Dopo le gare con Lucchese, Carrarese e Pontedera, infatti, anche contro la Virtus Entella ci sarà il settore vuoto nel primo tempo. E' ormai ai minimi storici Il rapporto tra l'attuale società biancazzurra e lo zoccolo duro del tifo pescarese, gli ultras: un nuovo comunicato della Curva Nord ha infatti annunciato il quarto capitolo di quanto già visto in occasione delle ultime partite del Delfino all'Adriatico. Nei primi 45 minuti, infatti, gli ultras saranno nel piazzale della curva all'interno dello stadio senza fare ingresso sugli spalti. Solo nel secondo tempo entreranno e, probabilmente, non lesineranno cori contro l'attuale presidente, invitato nuovamente ad andarsene nel comunicato diramato da Rangers e Vecchia Guardia. Nello stesso comunicato si annuncia una contestazione ad oltranza fino a quando non ci sarà un'altra società. Il presidente Sebastiani nel comunicato è definito "il vero male della Pescara Calcio". Gli ultras nella nota invitano anche gli altri tifosi ad unirsi alla protesta ma sottolineano anche che il loro "amore per la maglia è qualcosa di inspiegabile" e dunque per questo motivo inciteranno la squadra che però dovrà meritarsi il sostegno tirando fuori gli attributi (nel comunicato si usa un termine più colorito) e sputando snague in campo per raggiungere risultati inimmaginabili fino a qualche giorno fa.