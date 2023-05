Pescara in attesa dei play-off: le date e il regolamento

Il Pescara nel primo turno nazionale dei play-off (andata 18 - ritorno 22 maggio), da cui inizierà la sua avventura per cercare di tornare in serie B (se arrivasse fino in fondo, dovrebbe giocare otto partite), sarà testa di serie. Ovvero, avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno, giocando oltretutto la gara di ritorno in casa. Per accedere al secondo turno della fase nazionale basterebbero anche due pareggi. Oltre al Delfino, anche Lecco e Virtus Entella, ossia le terze classificate di ogni girone, oltre al Vicenza che ha vinto la Coppa Italia di Lega Pro, saranno le teste di serie del primo turno nazionale. Queste quattro squadre non possono incontrarsi tra loro in questo turno: a loro verranno abbinate le squadre qualificate dai due turni dei gironi.

Al secondo turno della fase nazionale, in caso di qualificazione, il Pescara troverebbe le seconde classificate di ogni girone: Pordenone, Cesena e Crotone. Non solo: anche la migliore classificata nella stagione regolare uscente dal primo turno. Queste quattro saranno le teste di serie e quindi non si potranno incontrare tra loro. Le gare di andata si disputeranno il 27 maggio, quelle di ritorno il 31 maggio. Il Pescara, per essere testa di serie eventualmente al secondo turno nazionale, dovrà battere la prima avversaria da affrontare e sperare che la Virtus Entella non riesca a fare altrettanto. In quel caso, i biancazzurri saranno la miglior terza testa di serie anche al secondo turno insieme alle tre seconde classificate. Al momento i liguri comandano questa speciale classifica (per punti conquistati nel girone). Il Lecco è terzo. Anche in questo caso le teste di serie mantengo gli stessi vantaggi del primo turno.

L'attesa di Pellacani

Il difensore Filippo Pellacani è intervenuto nella giornata dedicata al partner del Delfino Infobasic: “Sta crescendo l’attesa, vogliamo giocare, peccato per questo slittamento. Arriveremo carichi. Sappiamo che per dare fastidio a tutti dobbiamo giocare sempre ad alta intensità, durante il campionato si è visto che se abbassiamo la guardia siamo vulnerabili. Il lavoro di questi giorni lo ritroveremo nei play-off. Non dovremo avere paura di nessuno, ma essere consapevoli dei nostri mezzi: abbiamo dimostrato durante la stagione di essere una grande squadra. Sono convinto che vedremo un grande pubblico, capace di darci una grande spinta. Ricordo ancora lo spettacolo della partita di andata all’Adriatico contro il Catanzaro: ero in tribuna e il nostro stadio metteva i brividi…”.