Vittoria di campionato e Coppa Italia: storica doppietta per il Pescara Calcio Femminile

C'è un Pescara Calcio che vince e convince. E che ha messo a segno una storica doppietta, che potrebbe essere il prologo ad un clamoroso triplete. Stiamo parlando del Pescara Calcio Femminile, che ha già consegnato alla storia quello che nel mondo del calcio anglosassone si chiama in gergo "double". Le biancazzurre, infatti, che con due giornate di anticipo hanno già vinto il campionato di appartenenza, domenica 21 aprile hanno alzato al cielo la Coppa Italia Eccellenza dopo aver battuto in Finale il Bellante Val Tordino, squadra attrezzata che è stata protagonista dell'ultimo atto della competizione nelle ultime 3 edizioni. La squadra vincente della Coppa Italia fase regionale andrà a giocare a maggio la fase nazionale con le vincenti delle altre Regioni e le aspettative per il Delfino in rosa del calcio dannunziano sono a questo punto altissime