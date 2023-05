Pescara, Lescano e Rafia premiati

Serie C Girone C

Il centravanti argentino Facundo Lescano, 26 anni, autore di 19 realizzazioni con la maglia del Delfino Pescara nel campionato di serie C,e prima dell'inizio dei play-off, scrive il suo nome nell'albo d'oro del premio "Il Miglior Biancazzurro", giunto alla sua 29° edizione. Il riconoscimento, ideato dal periodico "Cronache Abruzzesi", prevede il trofeo e la consegna di 100 bottiglie di Landbier e 100 di vini Bernardi al giocatore più votato dalla stampa sportiva specializzata. La consegna è stata presentata dal giornalista Paolo Minnucci e dalla modella Barbara Di Marco, e curata nel dettaglio dal manager del beverage Guerino Di Felice e dai promotori dell'evento Angelo e Fabio Di Giampaolo. Presenti nel cerimoniale di premiazione tra gli altri i giornalisti sportivi, il Presidente del Pescara Daniele Sebastiani ed il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Il Premio della Critica con 50 bottiglie di vino e di birra, assegnato ad un giocatore che si è messo particolarmente in luce, è andato al fantasista franco-tunisino Hamza Rafia, 24 anni, considerato davvero un "lusso" per la categoria. Ospiti d'onore della rassegna sono stati il cantautore partenopeo Genny Cusopoli ed il simpatico barzellettiere Valerio Basilavecchia. "Sono felice ed orgoglioso per il premio che mi carica di ulteriori responsabilità in vista dei play-off- ha dichiarato il bomber biancazzurro Facundo Lescano- con Zeman mi trovo molto bene e spero di regalare un sogno ai tifosi. Sul mio futuro è ancora presto per parlare". Soddisfatto anche il fantasista che vive un momento di forma particolarmente felice. "Il riconoscimento mi è gradito- ha detto Hamza Rafia- sto facendo bene ma posso fare ancora meglio. Spero di dimostrarlo nei play-off".