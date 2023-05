Pescara, ai play-off ci sarà anche il Var

Serie C Girone C

“Nei play-off di serie C ad aiutare gli arbitri ci sarà il Var. Sarà un supporto sicuramente utile per una categoria in cui quest’anno gli errori sono stati davvero tanti”. Lo ha affermato su RaiSport Maurizio Ciampi, responsabile e designatore degli arbitri della Can C. L’utilizzo della tecnologia è stato proposto anche per i play-out con il fine di ridurre al minimo gli episodi dubbi.

Il Pescara quindi attende il giorno del suo debutto, dal primo turno della fase nazionale, giovedì 18 maggio, in trasferta. Nell'occasione, i biancazzurri giocheranno con l'ausilio dell'assistente video dell'arbitro. Il ritorno è previsto per lunedì 22 maggio all'Adriatico.

Zeman continua gli allenamenti giornalieri in questa settimana di sosta: sabato prossimo era in programma un test amichevole a Loreto Aprutino, ma non si giocherà all'Acciavatti. I biancazzurri disputeranno un test in famiglia al "Di Febo" di Silvi. A disposizione anche il portiere Plizzari, recuperato. Ancora qualche giorno di attesa per Luca Mora, che intanto prosegue il lavoro differenziato intensificando il ritmo giorno dopo giorno.