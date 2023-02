Pescara, Colombo si è dimesso

Alberto Colombo non è più l'allenatore del Pescara: il tecnico 49enne brianzolo ha rassegnato le proprie dimissioni, prim’ancora di ricevere dalla società la comunicazione ufficiale dell’esonero. Questo vuol dire che Colombo ha rinunciato alle ultime quattro mensilità del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non è rimasto sul libro paga del Pescara. Gesto di signorilità e onesta intellettuale da parte di Colombo, sempre più raro nel calcio attuale. Come lui, negli ultimi anni, solo Luciano Zauri, dimissionario nel febbraio del 2020 in B. I tifosi hanno riempito d’affetto Colombo nelle ultime ore, soprattutto dopo aver visto lo scempio della squadra a Cerignola: una prestazione inguardabile che ha confermato come i giocatori abbiano “mollato” il tecnico brianzolo con un ammutinamento in piena regola. Il ruolino di marcia da dicembre in poi è da retrocessione: appena 13 punti nelle ultime 15 gare, ben 8 sconfitte. Pescara tra le ultime del girone C in questo spaccato della stagione. Il terzo posto, che sembrava una certezza, ora è tornato in ballo: il Foggia è a -2, il Cerignola a -3.

Una crisi a cui va messo un freno in tempi rapidissimi. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma di Zeman e del suo vice Iervese. Nello staff il boemo troverà anche Diego Labricciosa, che era il suo match analyst nella passata stagione a Foggia. Domani primo allenamento, sabato prossimo l'esordio contro la Juve Stabia all'Adriatico.