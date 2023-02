Pescara, in arrivo Zeman

Serie C Girone C

Tutto pronto per il ritorno di Zeman. Sarà il boemo a raccogliere il testimone da Alberto Colombo, che nelle prossime ore verrà esonerato dopo una lunga striscia di risultati negativi, culminata con il ko di ieri a Cerignola al termine di una prestazione della squadra incommentabile. Nei giorni scorsi Zeman, 75 anni, aveva incontrato a Roma Delli Carri: chiuso sulla parola un accordo per un contratto fino al 30 giugno 2024 con rinnovo automatico in caso di promozione. Il secondo di Zeman sarà Gigi Iervese, ex tecnico della Primavera del Pescara che due anni fa vinse il campionato Primavera 2. Impossibile per Zeman portare con sé lo storico vice Cangelosi, che sta allenando la Casertana (serie D).

Per Zeman sarà la terza volta alla guida del Pescara: 5 anni fa in serie A fu richiamato per prendere il posto di Oddo, iniziando poi il torneo successivo un B, esonerato a marzo dopo la sconfitta di Cittadella (2-0).

Nonostante i rapporti tesi con il presidente Sebastiani (ieri a Cerignola ha detto: “Da parte mia nessun tipo di problema”), il boemo è pronto a dire sì al Pescara, convinto che la rosa attuale possa giocarsi fino in fondo le sue carte per tornare in B passando dai play-off.