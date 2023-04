Il Penne si gode il suo nuovo gioiellino che piace ai club di A e B

A Penne è nata una stella. Sotto la guida dell’ex centrocampista e team manager del Pescara, Andrea Gessa, da qualche tempo responsabile del settore giovanile del Penne, sta sbocciando un nuovo gioiellino nello storico e blasonato vivaio vestino. Un ragazzo che fa gola alle grandi del calcio professionistico: il classe 2007 Mattia Marchionne, che domenica scorsa ha esordito in Promozione stabilendo un record: è sceso in campo con i “grandi” a 15 anni e 11 mesi. Play mancino, molto bravo nella gestione del pallone, anche nelle situazioni di gioco più complicate, ricorda – senza scomodare troppo paragoni esagerati – quel Marco Verratti che Gessa ha visto sbocciare da ragazzino in maglia biancazzurra.

Nel mirino della Samp

Nell’Under 17 del Penne Marchionne si è messo subito in mostra: concentrazione negli allenamenti, cura dei particolari tecnici, fisici e alimentari. Negli anni scorsi, giovanissimo, era finito nell’orbita biancazzurra, ma è tornato alla base e adesso su di lui si stanno accendendo i riflettori: il regista vestino ha già svolto quattro provini con club professionistici: Frosinone, Sampdoria, Perugia e Ascoli. Negli ultimi due stage è piaciuto molto, in particolare alla Sampdoria. E’ stato Giovanni Invernizzi, responsabile del settore blucerchiato a dargli appuntamento per la prossima estate, ad agosto, quando la Samp farà le selezioni finali per i gruppi 2023/2024. “Credo molto in questo ragazzo, di lui si parla già benissimo tra gli addetti ai lavori del calcio professionistico e spero che arrivi per lui un’occasione per dimostrare il suo talento. Credo davvero che possa fare molto bene e sono fiducioso che possa crescere ancora con il lavoro”, le parole di Gessa sul gioiellino pennese.