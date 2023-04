Un eurogol di Buffetti lancia il Penne in zona play-off

Con un finale di gara d'altri tempi, un eurogol di Buffetti al secondo minuto di recupero regala tre punti di fondamentale importanza ai biancorossi, che espugnano il Fonte dell'Olmo di Roseto degli Abruzzi, ed irrompono in piena zona playoff, scavalcando il Lauretum prossimo avversario sabato al "Colangelo". Dopo un avvio di gara lanciato, con il vantaggio sfiorato da Cacciatore dopo pochi secondi ma centrato subito dopo da D'Amico, i ragazzi di mister Pavone subiscono la rimonta dei locali che prima pareggiano con l'ex Petre, poi ad inizio ripresa passano in vantaggio. Nella seconda parte di frazione succede di tutto: prima la pareggia Di Martino poi, in pieno recupero, Buffetti con un tiro-cross dalla destra disegna una parabola assurda, che si infila imparabilmente sotto l'incrocio dei pali per il gol partita; ora servono quattro punti nelle ultime due gare per centrare matematicamente i playoff.

Approccio al match subito ottimo da parte dei biancorossi. La Rosetana dal canto suo non sta a guardare: i padroni di casa alzano il baricentro ed iniziano a creare grattacapi alla retroguardia pennese, soprattutto grazie al mobilissimo Omonuwa dalle cui giocate nascono sempre azioni pericolose. La prima insidia tuttavia i locali la portano da calcio piazzato, con Logrieco che disegna un tracciante insidioso che si spegne di poco a lato. Dopo un tentativo di D'Addazio che al 18' manda alto in proiezione offensiva sugli sviluppi di un calcio di punizione, alla mezzora arriva il pari dei locali con l'ex Petre, abile a liberarsi tra le disattente maglie della difesa pennese ed a fulminare D'Intino con un diagonale potente e preciso che si infila all'angolino. Subito il pari il Penne inizia a sbandare, la Rosetana dal canto suo assume più fiducia pur non creando grosse palle gol.

Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi devono rinunciare a Reale che, toccato duro a fine primo tempo, è costretto a lasciare spazio a Rossi. L'avvio del secondo tempo non è dei migliori per i ragazzi di Pavone, la Rosetana ne approfitta ed all'11' realizza il gol del sorpasso: nasce tutto da una ripartenza dei biancazzurri dopo una palla persa sul fronte d'attacco pennese, i padroni di casa liberano al tiro Petre su cui D'Intino si oppone d'istinto con un grande intervento da pochi passi, sulla ribattuta è implacabile Belfiore che da due passi spinge in porta la palla del 2-1. Il gol dello svantaggio pesa come un macigno sul morale dei biancorossi; mister Pavone prova la mossa della disperazione mettendo dentro Mbodj e spostando addirittura D'Addazio in fase avanzata, ma palloni giocabili in area non ne arrivano con la Rosetana che stringe le maglie della difesa, ed il Penne che fatica ad impostare su un terreno di gioco ingiocabile. Il Penne si butta in avanti con la forza della disperazione ed in pieno recupero pesca il jolly: protagonista di giornata è Buffetti che, dall'out destro del fronte d'attacco pennese, disegna un tiro-cross incredibile, la cui traiettoria si abbassa improvvisamente andandosi ad infilare sotto l'incrocio dei pali opposto, con l'estremo di casa assolutamente incolpevole. E' delirio in campo e sugli spalti per un gol che potrebbe valere una stagione. Festa in campo per i giocatori biancorossi, che nel derby di sabato prossimo potrebbero ottenere l'approdo "virtuale" ai play-off: mancano 4 punti ai biancorossi per avere la certezza matematica della disputa degli spareggi promozione.

ROSETANA-PENNE 2-3: il tabellino

ROSETANA: Fazzini, Gagliardi, Ursini, Logrieco, Gambuzza, Keita, Omonuwa, Di Remigio, Petre, Francia, Belfiore (43'st Lorenzetti). A disposizione: Quaranta, Zimei, Sfredda, Cumani, Rosini, Lamedica. All. Barnabei.

PENNE: D'Intino, Di Martino (37'st Barlaam), Di Pentima, Sablone, D'Addazio, Di Simone, Buffetti, Reale (1'st Rossi), Cornazzani (17'st Mbodj), Cacciatore, D'Amico (33'st Carminelli). A disposizione: Falzano, Tonelli, Di Martile, Grande, Surugiu. All. Pavone.

Arbitro: Cianca de L'Aquila.

Reti: 2' pt D'Amico (P), 30' pt Petre (R), 11' st Belfiore (R), 20' st Di Martino (P), 47' st Buffetti (P).

Ammoniti: Cacciatore, Mbodj (P), Francia (R).