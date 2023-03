Il pennese Chiarella tra gli eroi del Catania promosso in serie C

Vivarini in trionfo a Catanzaro. Ma c'è anche un pescarese che è diventato un beniamino dei tifosi in una grande piazza del Sud. E’ il 2002 Marco Chiarella, attaccante esterno di Penne, cresciuto nel vivaio biancazzurro, passato agli etnei in estate per ripartire dalla serie D con i rosazzurri dopo una stagione travagliata e condizionata dagli infortuni nel Pescara di Auteri e poi Zauri. L’esterno sbocciato nella Primavera di Iervese due anni fa, al Massimino è rinato, diventando un punto fermo della squadra che ha dominato il girone I con 75 punti dopo 28 giornate, +22 in classifica sulle rivali e il ritorno in C festeggiato domenica scorsa in trasferta. Otto anni dopo la retrocessione d’ufficio dalla B, a causa di illeciti sportivi, e a un anno e mezzo dal fallimento dichiarato dal tribunale nel dicembre del 2021, il Catania si ripresenta con una società forte e ambiziosa nel panorama del calcio professionistico. Ai vertici c’è l’italoaustraliano (di origini siciliane) Ross Pelligra, che aveva anche trattato con Sebastiani un eventuale ingresso nel Pescara. Un progetto sontuoso, che ha riempito lo stadio, centrato subito l’obiettivo del ritorno tra i Pro e adesso punta in alto. Chiarella, che ha firmato un anno fa (giugno 2022) il suo primo contratto da professionista con il Pescara (quadriennale) è stato un titolare inamovibile e beniamino dei tifosi catanesi. Il suo cartellino, per rispetto dei regolamenti, oggi è del Catania, avendo dovuto Chiarella rescindere dal Delfino e svincolarsi per lasciare la C e scendere nei dilettanti.

Il futuro di Chiarella

Tra i due club, però, c’è un patto sulla parola che prevede di ridiscutere a fine della stagione il futuro del giocatore, con la possibilità di riportarlo alla base. Chiarella è quindi virtualmente un giocatore biancazzurro. Ma il Catania sta già lavorando per ridisegnare il futuro del talento di Penne. TuttoCatania sostiene che “…nei giorni scorsi sono giunti segnali positivi, con indiscrezioni che portano verso la permanenza di Chiarella in Sicilia nella prossima stagione. Filtra ottimismo, la volontà del calciatore di restare potrebbe incidere in misura significativa ma anche il Catania ha manifestato l’intenzione di proseguire il rapporto con il talentuoso calciatore classe 2002”. Ci sarà da sedersi ad un tavolo per definire il futuro dell’attaccante. Dipenderà anche dalla guida del nuovo Pescara: con la conferma di Zeman, un giocatore come Chiarella potrebbe diventare una risorsa preziosa. Ma lo stesso ex Primavera ha fatto intendere, parlando a TuttoCatania, che in testa oggi ha altro obiettivi. “L’esperienza di Catania è fondamentale per me e la mia crescita professionale, e spero lo sarà anche in futuro, ritrovando la brillantezza che avevo perso negli scorsi anni. Qui sto bene, l’auspicio è che si trovino gli accordi affinché io rimanga a Catania anche l’anno prossimo”. Catania o Pescara, l'anno prossimo sarà quello della consacrazione nei professionisti per Chiarella.