Penne, gli alunni del Liceo Artistico Mario dei Fiori decorano la recinzione dello stadio Colangelo [FOTO]

"Esaltare il territorio e i suoi talenti": così la Ssd Penne 1920, squadra di calcio della città, ha divulgato sui propri canali social ufficiali (segnatamente la pagina Facebook) l'inizio di una bella iniziativa che coinvolge i giovani alunni vestini.

Dopo mesi di preparazione tra messa a punto delle grafiche, stampe propedeutiche, studio delle tecniche più appropriate e definizione dei protocolli di sicurezza per i ragazzi, nei giorni scorsi sono infatti partiti i lavori di decorazione della recinzione interna del settore distinti dello stadio Colangelo di Penne. L'inziiativa nasce da un'idea proprio del Penne 1920 in collaborazione con una grande eccellenza del comprensorio, il Liceo Artistico Mario dei Fiori, che ha sposato da subito con entusiasmo l'iniziativa grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Dell'Oso e i professori coinvolti.

"Una prova di creatività degna della nostra città, dei suoi tesori storico-artistici e naturalistici che metteremo su un piedistallo", si legge nella nota diramata sui social dal club pennese.."Una partnership tra istituzioni formative e mondo dello sport senza precedenti nella nostra regione: come gestori del Colangelo, vogliamo lasciare il segno per il bene della collettività".

Il Penne 1920 da tempo è molto attivo ad iniziative assolutamente degne di nota extra-campo. Un esempio sono i cosiddetti "Incontri Biancorossi" che di recente hanno avuto un nuovo capitolo. In una gremita sala consiliare del Comune, infatti, la settimana scorsa è andato in scena un nuovo appuntamento del consolidato format sull'attualissimo tema dell'intelligenza emotiva.La platea formata in larga parte da ragazzi, tecnici e genitori dei giovani giocatori, ha interagito proficuamente con il vulcanico e coinvolgente relatore Celestino Natale, mental coach professionista con un curriculum di assoluto rispetto che annovera collaborazioni con numerose federazioni sportive nazionali e club calcistici di primo piano. Nei saluti di rito l'assessore allo sport Emidio Camplese ha sottolineato l'impegno del Penne 1920 nell'erogare questi momenti formativi e la stretta collaborazione con il Comune, il presidente del sodalizio biancorosso Andrea Marrone si è soffermato sulla continuità e la qualità di questi eventi diretti a tutta la cittadinanza, Alessandro Del Gallo quale responsabile del settore giovanile del Penne 1920 ha ribadito la centralità di un giusto approccio mentale per accrescere le performance sportive.

Foto da pagina Facebook ufficiale Penne 1920