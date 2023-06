La prima Champions del Manchester City parla anche pescarese: ennesimo trionfo di Estiarte

Nella Champions League del Manchester c’è anche un po’ di Pescara. Nel trionfo degli inglesi contro l’Inter, il primo sul tetto d’Europa dei Cityzens, ha messo lo zampino anche Manuel Estiarte, 62 anni, fedele collaboratore e dirigente accanto al tecnico spagnolo Pep Guardiola. In coppia, hanno alzato al cielo la loro terza Coppa dei Campioni, dopo le due di Barcellona nel 2009 e nel 2011. Tra Catalogna e Inghilterra, l’inossidabile tandem ha stravinto anche alla guida del Bayern Monaco (tre scudetti e, soprattutto, un Mondiale per club). Con il City avevano perso la finale nel 2021 a Porto contro il Chelsea (0-1) e, due anni dopo, si sono presi la grande rivincita in Turchia sabato scorso. Un successo festeggiato sui social con una valanga d’affetto partita sabato notte da Pescara: inondata di messaggi di felicitazioni la bacheca Facebook di Estiarte, stimatissimo da tutti in città. “Lavoro per il Manchester City, ma la mia priorità è Pep – disse dopo la finale persa due anni fa – . Vedo tutti gli allenamenti e parlo molto con lui. Guardiola si fida di me. E poi, siccome le società di calcio sono diventate grandi aziende, io al Manchester City sono una sorta di ponte tra il club e la squadra. Perché ci sono dei dettagli che capisci solo se hai fatto sport”.

Il “Maradona” della pallanuoto (tre scudetti, tre coppe Italia con il Pescara, un oro olimpico con la Spagna ad Atlanta nel 1996) è ormai pescarese d’adozione, essendo sbarcato in città quasi quarant’anni fa e avendola poi scelta come residenza per la vita, per sé e per la sua famiglia. Legatissimo alle amicizie pescaresi e alle sue passeggiate in centro e sulla spiaggia, Estiarte è pronto a staccare la spina per qualche giorno e tornare a casa dopo una stagione incredibile vissuta assieme all’amico Pep: il Manchester City ha chiuso un cerchio a Istanbul dopo aver vinto la Premier – per la quinta volta nelle ultime sei stagioni – e la Coppa d’Inghilterra. Con la Champions, ecco il Triplete sulla panchina degli inglesi, che adesso giocheranno anche il prossimo Mondiale per Club. Estiarte e Guardiola inseguiranno il loro quarto trionfo a livello globale (già tre, due con il Barca e uno in Germania). E chissà che, dopo questa cavalcata trionfale, assieme all’ex campionissimo della pallanuoto non arrivi in città nei prossimi giorni, per un po’ di meritato relax, anche l’allenatore catalano, tante volte avvistato tra i lettini del Tartarughino. L’ultimo blitz pre Covid: esattamente quattro anni fa, dopo il secondo titolo inglese con il City, una puntata veloce tra mare e il matrimonio della figlia di Estiarte, Nicole, a Manoppello.

In attesa di rivedere il tecnico campione d’Europa sulla spiaggia cittadina, nelle prossime ore tornerà sicuramente a fare capolino in centro il buon Estiarte: in tanti lo aspettano per riabbracciarlo di persona e scattare una foto con il fresco campione d’Europa “pescarese”.