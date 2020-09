Gli auguri di Pep Guardiola e Manuel Estiarte ad un commerciante di abbigliamento di Pescara [VIDEO]

Gli auguri che non ti aspetti. David Piperno, titolare del negozio di abbigliamento "18 metri quadri" ha ricevuto su whatsapp un file video del tutto inaspettato. Il suo amico Manuel Estiarte, campione di pallanuoto negli anni '80/90 e protagonista del leggendario settebello pescarese, ha registrato in compagnia del tecnico del Manchester City Pep Guardiola, un videomessaggio di auguri per i 7 anni di attività dell'esercizio commerciale di via Trento.

I due campioni spagnoli hanno promesso di tornare prossimamente a Pescara, dove sono di casa e appena possibile ne approfitteranno per fare un salto tra i locali del centro. La speciale dedica è diventata strategicamente uno spot pubblicitario di notevole efficacia, condiviso da tantissimi appassionati di calcio. Anche questo è un modo indiretto per una promozione turistica della nostra città, da sempre votata allo shopping.