Estiarte e Bovo, la foto amarcord pescarese a Manchester

Carramba che sorpresa a Manchester. Sui campi del centro sportivo in cui si allena il Manchester City, oggi pomeriggio il dirigente del club inglese ha ricevuto la visita di un vecchio compagno di battaglie nell'olimpo della pallanuoto: il 54enne Alessandro Bovo, altra vecchia gloria della leggendaria pallanuoto pescarese degli anni '90, oggi allenatore dell'AN Brescia, uno dei club più titolati e importanti della pallanuoto italiana in serie A e in Europa. Bovo era accompagnato dal presidente del suo club, Malchiodi, e i due sono stati ricevuti tra abbracci, sorrisi e tanti ricordi, da un felicissimo Estiarte, reduce dalla schiacciante vittoria della sua squadra in Champions League contro il Bayern Monaco. Bovo ha vinto nella vasca delle Najadi due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Len (la Championa della pallanioto), titoli arrivati tutti tra il 1995 e il 1998. Ha fatto anche parte del Settebello più forte di sempre, vincendo Europei, Mondiali e oro ai Giochi di Barcellona del 1992, battendo in una finale epica proprio Estiarte.

Estiarte, che di anni ne ha 62, ha fatto parte dello stesso ciclo d'oro di Bovo degli anni '90, ma anche di quello precedente. Per lui a Pescara, diventata in questi anni la sua città adottiva, anche un tricolore negli anni '80 ('86/'87) e soprattutto tanti trionfi internazionali: Champions League ('87/'88), Coppa Len ('95/'96), Coppa delle Coppe (1992-93, 1993-94), Supercoppa Len (1988, 1993). Dalò 2008 è assistente di Pep Guardiola: con lui al Barcellona e al Bayern Monaco prima di approdare a Manchester.

I due ex Pescara hanno immortalato la loro breve ma intensa reunion durante un allenamento del City sulla pagina Facebook dell'AN Brescia, club di Bovo. E agli sportivi di Pescara è scesa subito una lacrima, ricordando gli anni ruggenti dello sport cittadino.