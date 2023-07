Calciomercato Eccellenza, un ex Pescara e Pineto si accasa a Spoltore

Donato Ronci si assicura un altro suo ex giocatore per la nuova avventura con lo Spoltore: preso Valerio Camplone. Classe 2000, Camplone è un centrocampista centrale cresciuto nelle giovanili del Pescara e poi con il Pineto. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Sambuceto dove ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia.

"Sono felice della chiamata di mister Donato Ronci - ha detto Camplone dopo la firma - . Con lui in questi anni mi sono trovato subito molto bene e abbiamo un profondo rapporto di stima. E poi qui ritrovo anche mio fratello Giacomo (classe 2005) che molto bene ha fatto lo scorso anno con la formazione Under19 ed ha esordito anche in prima squadra. Obiettivi stagionali? Speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile e poi magari toglierci qualche altra soddisfazione".

Le altre operazioni

Sono tanti i movimenti in entrata in casa Spoltore. La società di Sabatino Pompa ha appena annunciato quattro nuovi innesti. Nella giornata odierna infatti sono arrivate le firme di Tomas Silvestri, Daniele Vitale, Alessandro Pelusi e la fisioterapista Vittoria Antenucci.

Tomas Silvestri. Classe 1996 è un centrocampista di piede destro ed ha vestito nella passata stagione la maglia del Sambuceto, dove è stato tra gli artefici del trionfo in Coppa Italia. In passato ha militato nel Penne ed ha avuto esperienze importanti anche in Serie D con Francavilla, Vultur e Giulianova. “Impossibile nascondere il fatto che sia arrivato qui per il mister” ammette con franchezza il calciatore di origini campane. “Ringrazio lui e il direttore Sandro Spadafora per le parole di apprezzamento e per la fiducia che hanno dimostrato di avere in me. Spero di poter dare il massimo e di aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza il prima possibile. Forza Spoltore!”.

Per Davide Vitale invece si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Il difensore mancino classe 2003 tornerà a vestire la maglia azulgrana dopo l’esperienza in prestito all’Elicese. Cresciuto nel settore giovanile spoltorese da sempre è considerato tra i prospetti più interessanti sfornati dalla cantera del presidente Pompa. Può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che di centrale di difesa, dove ha dimostrato di avere grande autorevolezza. Dotato di un buon tiro e ottima tecnica individuale, torna bella ‘sua’ Spoltore per giocarsi le sue carte. “L’esperienza di Elice mi ha aiutato molto e sono felice che mister Ronci abbia voluto fortemente il mio ritorno. Sono qui pronto a dare il mio contributo”.

Dopo l’addio di Alceo Palena il direttore Sandro Spadafora si è assicurato le prestazioni del giovane e promettente portiere Alessandro Pelusi. Cresciuto nel settore giovanile della Pescara Calcio, ha fatto il suo esordio in Eccellenza a 17 anni, con la maglia della Renato Curi Angolana. Lo scorso anno è stato a Ortona dove, nonostante la retrocessione, si è messo in luce con delle prestazioni di altissimo livello dimostrando sicurezza e grande senso della posizione, dall’alto dei suoi 185 centimetri. “Sono qui per dare il contributo alla causa dello Spoltore. Sono rimasto colpito dalla determinazione che hanno dimostrato mister Ronci e il d.g Spadafora nel volermi – le sue prime parole- Mi hanno illustrato il progetto e sono pronto a mettermi a disposizione per questa causa”.

Infine, ma non per ordine di importanza, entrerà nello staff tecnico spoltorese la fisioterapista Vittoria Antenucci. Sarà lei a occuparsi dei muscoli dei calciatori dello Spoltore. Da sempre nel mondo del calcio nel suo curriculum vanta esperienze in Eccellenza con il Sambuceto e in precedenza con le squadre femminili dei Delfini Biancazzurri. Queste le sue prime parole. “Ringrazio la società per l’attestato di stima che ha avuto nei miei confronti. Con mister Ronci lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e spero di poter replicare i traguardi conquistati. Conosco la storia calcistica dello Spoltore, una piazza passionale che è riuscita in pochi anni a imporsi nel panorama calcistico regionale. Mi metto a disposizione della società e speriamo insieme di fare grandi cose”.