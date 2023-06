Calciomercato Eccellenza, un ex Pescara passa allo Spoltore

Lo Spoltore apre il suo mercato con un colpo clamoroso. La società di Sabatino Pompa si è assicurata le prestazioni sportive di Christian Ventola. Centrocampista, classe 1997, Ventola ha un passato importante tra i professionisti: Teramo, Maceratese, Arezzo e diverse presenze anche in Serie B con le maglie di Pescara e Cittadella. Nelle ultime stagioni Chieti e poi Sambuceto, dove ha incrociato e conosciuto Ronci, da pochi giorni nuovo allenatore dello Spoltore per il campionato di Eccellenza 2023/2024. "Nelle scorse settimane ho avuto diverse chiamate, anche da piazze importanti, ma quando mi ha telefonato mister Ronci non ci ho pensato su due volte. Con lui ho un bellissimo rapporto e ha impiegato veramente poco a convincermi. Sono sicuro che faremo bene in campionato e in coppa e riusciremo a toglierci parecchie soddisfazioni", le parole del nuovo centrocampista azulgrana.