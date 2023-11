La rivincita di Alessandro Dal Canto su Zeman e sul Pescara

Si dice che la vendetta sia un piatto che vada servito freddo. Anche nello sport. Ma in questo caso è stato servito....gelido perchè ci sono voluti più di 11 anni per consumare la vendetta sportiva di Alessandro Dal Canto su Zdenek Zeman e sul Delfino.

Il Pescara è una squadra nel destino di Alessandro Dal Canto, tecnico della Carrarese che ha fatto uno sgambetto a quello Zeman (e a quel Delfino) che 11 anni fa gli ha regalato il più grande dispiacere della sua carriera da tecnico. Storia del 2011-12, la stagione della Zemanlandia biancazzurra: Dal Canto guidava il Padova ed il 20 aprile 2012 incassò una sconfitta pesantissima, che lanciò i biancazzurri al filotto di 7 vittorie di fila che condusse la truppa in serie A dalla porta principale e mortificò i sogni promozione dei biancoscudati, a fine gara contestati dai tifosi sino a dopo mezzanotte. Era il match successivo al dramma Morosini e quella serata dedicata al povero Piermario, che aveva anche giocato in biancorosso, finì con la goleada pescarese e le squadre a lungo chiuse nello stadio prima di poter lasciare l'impianto. Quello 0-6 storico poteva finire in modo ancor più rotondo se tra i pali veneti non ci fosse stato un super Mattia Perin, ora alla Juventus e nella stagione successiva a quella in forza proprio al Pescara, che incassò la bellezza di sei reti ma che ne evitò altrettante con autentici miracoli. Perin mantenne la sua porta immacolata fino al 38' del primo tempo quando Immobile su rigore sbloccò il risultato. Poi nella ripresa l'Insigne show: doppietta (7'e 12') a dare il via alla goleada rifinita da Nielsen (25') ancora Immobile al 37' e infine al 41' da Cascione. Fu la definitiva certificazione che Sdengo aveva costruito in riva all'Adriatico la versione biancazzurra di Zemanlandia.

13 mesi prima di quella partita, ma a Pescara e sempre alla guida del Padova, Dal Canto debuttò da allenatore in serie B il 19 marzo 2011 dopo esser stato promosso dalla Primavera al posto di Alessandro Calori. Sbancò l'Adriatico per 2-0 con doppietta di Matteo Ardemagni, ora centravanti del Chieti. L'ultimo capitolo della storia infinita (da avversari) tra lui ed il Delfino si è avuto nel fortino della Carrarese, dove il pinetese Volpicelli nell'ultimo turno interno prima della sfida al Pescara ha spezzato le serie positiva dei padroni di casa: la sua rete numero 38 in 167 presenze in categoria, al minuto 88’, ha infatti interrotto la serie di 10 vittorie interne consecutive (sommando le ultime 2 stagioni) della squadra, tornata a subire gol al “Dei Marmi” dopo 509’. Dal Canto si era così accostato alla sfida al Pescara del 5 novembre 2023 al quinto posto in classifica a quota 17 in coabitazione con la Recanatese vittoriosa la domenica prima all'Adriatico: la Carrarese aveva conquistato finora le sue fortune proprio in casa con 13 punti raccolti nel proprio fortino dove ha sempre ottenuto l'intera posta in palio ad esclusione della partita contro gli abruzzesi di Amaolo. I toscani hanno alzato bandiera bianca tra le mura amiche soltanto in Coppa Italia, sconfitti ed eliminati nel derby contro il Pontedera del 4 ottobre scorso (0-1). Contro il Pescara la squadra toscana ha ripreso il suo virtuoso cammino interno, nel modo migliore. E con i 3 punti conquistati al “Dei Marmi” Dal Canto e la sua Carrarese non solo hanno condannato Zeman e il Pescara al terzo ko di fila ma lo hanno appaiato in classifica.