Quattro giovani promesse alla corte del Pescara Basket

I quattro campioni d’Italia del 3x3 Under 16 esordiranno in Serie B Interregionale con il Pescara Basket: si tratta di Ousmane Cherif Cissè, Zelalem Di Battista, Youssouf Kamate e Simone Serrapica, tutti classe 2006 della Unibasket Lanciano che, oltre ad aver vinto lo scudetto 3x3 e numerosi titoli regionali, lo scorso anno si sono qualificati alle finali nazionali u17 di Piombino e alle Final Six di Eybl di Skopje.

I golden boys di Lanciano faranno parte del roster della Serie B oltre a partecipare all'under 19 d’Eccellenza Nazionale con i rossoneri.

A tutti questi giovani talenti la società dà il benvenuto e augura loro buon lavoro: il patron Luca Di Censo sottolinea che

"questi sono ragazzi molto giovani ma con una grande cultura del lavoro. Si faranno trovare pronti per questo nuovo e importante step di crescita che, grazie alla collaborazione tra le due società, darà la possibilità ai nostri ragazzi di entrare in prima squadra e continuare un percorso importante per la loro carriera".