Pescara Basket: Samuel Cicchetti è un nuovo giocatore biancazzurro

Samuel Cicchetti è un'altra conferma della Pescara Basket per la stagione sportiva 2023-2024. L'atleta, infatti, lo scorso anno ha giocato a Lanciano, in Serie C Gold, e adesso si prepara a disputare con i biancazzurri il campionato di Serie B interregionale.

Queste le prime parole del giovane giocatore dopo aver indossato la casacca biancazzurra:

"Sono molto felice di fare parte ancora di questo progetto e ringrazio chi me ne ha dato la possibilità. Penso che potremo toglierci molte soddisfazioni lavorando con serietà in palestra. Sono assolutamente carico e non vedo l’ora di iniziare!". Soddisfatto il patron Luca Di Censo, che parla di "un'altra importante conferma del nostro roster all'insegna di quella linea verde che stiamo seguendo nella costruzione della squadra che affronterà il torneo di B interregionale".