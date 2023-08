Pescara Basket: Davide Pucci saluta Pescara e va a Corato

La Pescara Basket saluta Davide Pucci, che firma in C unica per andare alla Matteotti Corato.

Pucci ha giocato gli ultimi 3 anni con noi e ha contributo alla causa in maniera importante nonostante la giovane età: classe 1998, questo atleta è stato tra i più grandi a guidare, in questi anni, il gruppo in un ruolo importante quale quello del playmaker.

Il patron Luca Di Censo dichiara: "Davide è tra i nostri giocatori di maggior esperienza, e con la casacca biancazzurra ha avuto modo di dimostrare tutto il suo valore.

Lo ringraziamo per l'importante contributo dato durante questi anni e gli auguriamo le migliori fortune, sportive e non".